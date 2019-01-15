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В Речице ГАИ оштрафовала водителя за непропуск пешеходов, переходивших дорогу… на красный

16.01.2019 11:03 — Разное | Tut.by  
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В странную ситуацию попал житель Речицы Константин Степанов. Мужчину, ехавшего на зеленый свет светофора, остановил сотрудник ГАИ и выписал постановление о привлечении к административной ответственности за то, что он не пропустил пешеходов — двух мужчин, которые переходили дорогу… на красный.


«Два героя, благодаря которым выписали штраф. Инспектор до последнего утверждал, что они переходили на зеленый сигнал».

Константин разместил в соцсетях видео, которое снял его регистратор. В ролике видно, что двое мужчин ступают на проезжую часть, когда водителю горит зеленый, а им, соответственно, красный. Пешеходы видят авто, останавливаются, водитель проезжает — а через несколько метров его останавливает сотрудник ГАИ. По словам Константина, гаишник сообщил ему о том, что водитель не пропустил пешеходов на переходе.


Открыть/скачать видео (4.15 МБ)

— Я пытался доказать, что у пешеходов был красный, а у меня зеленый сигнал светофора, объяснял, что у меня даже есть видеозапись, но сотрудник ГАИ проигнорировал все мои объяснения — и вынес постановление за непропуск пешеходов. Штраф — две базовые (51 р. — Прим. TUT.BY). Я понял, что спорить бесполезно, уехал — и решил разместить видео в интернете, чтобы подсказали, что делать дальше, — рассказывает Константин.

На следующий же день после размещения видеоролика в соцсетях водителю позвонили из ГАИ.

— Сказали, что изучают видео. Будут вместе с прокуратурой думать об отмене постановления. Мне сказали, что нужно к ним подъехать, но я пока не ездил — некогда, — пояснил водитель.

 
 
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В странную ситуацию попал житель Речицы Константин Степанов. Мужчину, ехавшего на зеленый свет светофора, остановил сотрудник ГАИ и выписал постановление о...
 
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