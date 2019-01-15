ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Учащиеся Ленинского учебно-педагогического комплекса получили подарок от Парка высоких технологий

16.01.2019 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Учащиеся Ленинского учебно-педагогического комплекса получили подарок от Парка высоких технологий

Все большую популярность в Беларуси приобретает обучение программированию на языке Scratch. Недавно и учащиеся Ленинского учебно-педагогического комплекса ясли-сад – средняя школа получили возможность создавать свои уникальные Scratch-проекты.

Парк высоких технологий и компания «Айтакко» (общество с ограниченной ответственностью «Айтакко» – отечественная организация-разработчик программного обеспечения) сделали подарок нашему учебному заведению: выделено 5 000 белорусских рублей для приобретения компьютерной техники. Накануне Нового года 7 новых современных компьютеров заняли свои места в компьютерном классе школы.

В учебно-педагогическом комплексе организованы занятия объединения по интересам «Создание компьютерных игр на языке визуального программирования Scratch». Руководитель объединения Ольга Владимировна Ширина – увлеченный своим делом молодой педагог.

Профессиональный уровень Ольга Владимировна повышает благодаря онлайн-курсам, которые организованы и проводятся Парком высоких технологий. К слову сказать, урок О.В. Шириной в марте 2018 года был отмечен дипломом III степени на областном конкурсе «Педагогическая IT-мозаика» в номинации «Лучший урок/занятие/внеклассное мероприятие с использованием online-сервисов сети Интернет».

Учащиеся Ленинского учебно-педагогического комплекса получили подарок от Парка высоких технологий

Благодаря ее участию в одном из образовательных проектов ПВТ нашу школу заметили, и с целью поддержания инициативы и популяризации Scratch-движения нам была оказана такая спонсорская помощь. Теперь учащиеся Ленинского УПК смогут создавать собственные анимированные интерактивные истории, игры, модели и участвовать в различных Scratch-конкурсах и Scratch-олимпиадах.

Подарку были рады и десятиклассники, которые с этого учебного года в рамках предмета «трудовое обучение» начали изучать рабочую программу профессиональной подготовки рабочих (служащих) «Эксплуатация электронно-вычислительных машин» (квалификация «оператор ЭВМ»). Новые компьютеры позволят освоить программу профессионального обучения в полном объеме.

Учащиеся и педагоги ГУО «Ленинский УПК ясли-сад – СШ» выражают благодарность Парку высоких технологий и ООО «Айтакко» за оказанную помощь и надеются на дальнейшее сотрудничество.

Учащиеся Ленинского учебно-педагогического комплекса получили подарок от Парка высоких технологий

Ирина ЯЦУК
заместитель директора по основной деятельности
Слуцкий край

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Парк высоких технологий и компания «Айтакко» сделали подарок учебному заведению: выделено 5 000 белорусских рублей для приобретения компьютерной техники. 
 
Новости дня
Новости разные
 
Працоўную частку жыцця прысвяціў рабоце з фінансамі Мікалай Анатольевіч Падагель
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика