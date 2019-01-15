Учащиеся Ленинского учебно-педагогического комплекса получили подарок от Парка высоких технологий





Все большую популярность в Беларуси приобретает обучение программированию на языке Scratch. Недавно и учащиеся Ленинского учебно-педагогического комплекса ясли-сад – средняя школа получили возможность создавать свои уникальные Scratch-проекты.

Парк высоких технологий и компания «Айтакко» (общество с ограниченной ответственностью «Айтакко» – отечественная организация-разработчик программного обеспечения) сделали подарок нашему учебному заведению: выделено 5 000 белорусских рублей для приобретения компьютерной техники. Накануне Нового года 7 новых современных компьютеров заняли свои места в компьютерном классе школы.

В учебно-педагогическом комплексе организованы занятия объединения по интересам «Создание компьютерных игр на языке визуального программирования Scratch». Руководитель объединения Ольга Владимировна Ширина – увлеченный своим делом молодой педагог.

Профессиональный уровень Ольга Владимировна повышает благодаря онлайн-курсам, которые организованы и проводятся Парком высоких технологий. К слову сказать, урок О.В. Шириной в марте 2018 года был отмечен дипломом III степени на областном конкурсе «Педагогическая IT-мозаика» в номинации «Лучший урок/занятие/внеклассное мероприятие с использованием online-сервисов сети Интернет».





Благодаря ее участию в одном из образовательных проектов ПВТ нашу школу заметили, и с целью поддержания инициативы и популяризации Scratch-движения нам была оказана такая спонсорская помощь. Теперь учащиеся Ленинского УПК смогут создавать собственные анимированные интерактивные истории, игры, модели и участвовать в различных Scratch-конкурсах и Scratch-олимпиадах.

Подарку были рады и десятиклассники, которые с этого учебного года в рамках предмета «трудовое обучение» начали изучать рабочую программу профессиональной подготовки рабочих (служащих) «Эксплуатация электронно-вычислительных машин» (квалификация «оператор ЭВМ»). Новые компьютеры позволят освоить программу профессионального обучения в полном объеме.

Учащиеся и педагоги ГУО «Ленинский УПК ясли-сад – СШ» выражают благодарность Парку высоких технологий и ООО «Айтакко» за оказанную помощь и надеются на дальнейшее сотрудничество.



