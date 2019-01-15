Курсы валют и криптовалют на сегодня

В начале торгов 16 января российский рубль подскочил до максимума за 2,5 месяца, биткойн -85.12.

Курс доллара вырос на 0,0025 рубля до 2,1596 BYN/USD. Доллар укрепляется уже третий раз подряд, а до этого была серия из пяти последовательных снижений. Если сравнить с началом года, то курс доллара снизился всего на 0,0002 рубля.

Курс евро снизился на 0,0015 рубля до 2,4690 BYN/EUR. Евро дешевеет уже четвёртые торги. Сейчас курс европейской валюты находится на минимуме за 20 дней.

Курс российского рубля подскочил на 0,0128 рубля до 3,2277 BYN/100 RUB. Это максимальное значение с 1 ноября 2018 года (2,5 месяца). С начала года курс российской валюты подскочил уже на 0,1149 рубля.

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