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Курсы валют и криптовалют на сегодня

16.01.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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В начале торгов 16 января российский рубль подскочил до максимума за 2,5 месяца, биткойн -85.12.

Курс доллара вырос на 0,0025 рубля до 2,1596 BYN/USD. Доллар укрепляется уже третий раз подряд, а до этого была серия из пяти последовательных снижений. Если сравнить с началом года, то курс доллара снизился всего на 0,0002 рубля.

Курс евро снизился на 0,0015 рубля до 2,4690 BYN/EUR. Евро дешевеет уже четвёртые торги. Сейчас курс европейской валюты находится на минимуме за 20 дней.

Курс российского рубля подскочил на 0,0128 рубля до 3,2277 BYN/100 RUB. Это максимальное значение с 1 ноября 2018 года (2,5 месяца). С начала года курс российской валюты подскочил уже на 0,1149 рубля.

Bitcoin − 3622.25$ (-85.12);

Bitcоin Cash/ВСС – 127.31$ (-4.9);

DigitalCash − 71.58$ (-1.58);

Еthеreum − 121.38$ (-8.18);

ZCаsh − 54.49$ (-1.23);

Monеro − 45.29$ (-1.6).



 
Теги: Курсы валют
 
 
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В начале торгов 16 января российский рубль подскочил до максимума за 2,5 месяца, биткойн -85.12.
 
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