Итоги областного этапа конкурса научных биолого-экологических работ/проектов учащихся

Подведены итоги очной защиты работ областного этапа конкурса научных биолого-экологических работ/проектов учащихся, который проходил 9 января 2019 года на базе Минского государственного областного лицея.

По результатам защиты жюри отобрало 14 финалистов, которые будут представлять команду Минской области на заключительном этапе республиканского конкурса.

Среди них:

Гнучих Виктория, Диплом I степени, учащаяся государственного учреждения образования «Негорельская базовая школа №2», руководитель Анна Сергеевна Василевич, учитель биологии;

Дорош Анастасия, Диплом I степени, учащаяся государственного учреждения образования «Гимназия г.Дзержинска», руководитель Светлана Владимировна Слинка, учитель биологии;

Соколовская Виолетта, Диплом I степени, учащаяся государственного учреждения образования «Гимназия № 1 г. Дзержинска», руководитель Алексей Игоревич Филипович, педагог дополнительного образования.

Поздравляем ребят и их педагогов с победой.



