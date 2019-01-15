В городокском детском саду знают правила безопасности

Знают самое главное – правила безопасности — в яслях-садике № 1 г. Городка. «Сделаем детство безопасным», — так говорят здесь и успешно претворяют сказанное в жизнь.

В учреждении образования многое делают по пропаганде основ безопасности жизнедеятельности. В каждой из семи групп созданы уголки безопасности с учетом возрастной категории воспитанников, где дети обыгрывают различные ситуации, рисуют, конструируют. В зависимости от возраста ребятишек с ними проводят различные игры: «Не шутите вы с огнем, чтобы не жалеть потом», «Опасные предметы», «Назови причины пожара» и другие. Здесь созданы уголки по Правилам дорожного движения и Правилам пожарной безопасности, куда воспитатели приводят малышей и проводят с ними практические занятия в развлекательной форме. Театрализованные представления по правилам безопасности проводит и музыкальный руководитель Ирина Тимченко.

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