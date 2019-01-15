Беларусь готова развивать торгово-экономическое сотрудничество с Венгрией по всем направлениям.





Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил вчера на встрече с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто. «Можно говорить, что у нас есть товарооборот, по году он колеблется где-то в пределах $180-200 млн. Это только начало. Мы готовы по всем направлениям продвигать наше торгово-экономическое сотрудничество», — сказал А. Лукашенко. Необходимо учитывать членство Беларуси в Евразийском экономическом союзе, ее хорошие отношения с Китаем и участие в инициативе «Один пояс и один путь». Глава государства отметил: «Уже поезд (прим. — контейнерные перевозки) ходит между Китаем и Европой, логистика выстроена. Мы готовы здесь представлять ваши интересы. Мы рассчитываем, что вы как член Европейского союза будете нас поддерживать. Сопряжение этих интересов придаст большую торгово-экономическую динамику между двумя странами». Венгрия и Беларусь развивают сотрудничество во многих сферах, есть совместные проекты в машиностроении, фармацевтике, строительстве, финансовой области. Глава государства высказал благодарность венгерской стороне за вклад в нормализацию отношений между Беларусью и Европейским союзом.

В свою очередь П. Сийярто подчеркнул, что Венгрия выступает за развитие сотрудничества между Западом и Востоком: «Мы хотим объединить свои усилия со всеми, кто считает важным сотрудничество между Западом и Востоком. Поэтому мы работаем над тем, чтобы Беларусь могла более тесно сотрудничать с ЕС». Министр также обратил внимание на важность дальнейшего развития торгово-экономических отношений. Он констатировал увеличение объема двусторонней торговли, эффективную реализацию совместных проектов.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на встрече с П. Сийярто удовлетворен развитием политического диалога и торгово-экономических связей. Он считает, что в ходе встреч и переговоров в Минске будут обсуждены перспективы белорусско-венгерского взаимодействия в различных областях. Глава МИД выразил надежду, что данный визит будет плодотворным. П. Сийярто отметил, что он в четвертый раз приезжает в Минск. По его мнению, регулярный обмен визитами повышает значимость двусторонних отношений. Венгерский министр подчеркнул, что Беларусь и Венгрия являются членами различных интеграционных объединений — ЕС и ЕАЭС, но белорусско-венгерские отношения основаны на глубоком взаимном доверии.

По материалам БелТА подготовила Оксана ОСТАШКО.