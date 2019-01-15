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Мужчина без документов пытался пересечь белорусско-литовскую границу

16.01.2019 — Разное | Светлы шлях  
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В пункте пропуска "Каменный Лог" за нарушение правил пребывания на территории Беларуси был задержан, по предварительным данным, 38-летний гражданин России, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.
Мужчина без документов пытался пересечь белорусско-литовскую границу
Фото из архива ГПК

Нарушитель без документов, удостоверяющих личность, собирался пересечь белорусско-литовскую границу. Как он сам пояснил, через Литву хотел попасть во Францию для дальнейшего проживания.

Мужчина задержан до выяснения личности, начат административный процесс по ст. 23.55 (нарушение правил пребывания) КоАП Республики Беларусь.

БЕЛТА.

 
 
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В пункте пропуска "Каменный Лог" за нарушение правил пребывания на территории Беларуси был задержан, по предварительным данным, 38-летний гражданин России, сообщили...
 
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