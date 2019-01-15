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Откуда берутся вандалы?
16.01.2019 — Разное | Кричевская жизнь
К людям, страдающим ощущением собственной неполноценности, способным для достижения славы, привлечения внимания к своей личности на агрессивные поступки, в частности, на разрушение общественно полезных объектов, применяют термин “комплекс Герострата”
Следы вандализма можно увидеть и в нашем городе.
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К людям, страдающим ощущением собственной неполноценности, способным для достижения славы, привлечения внимания к своей личности на агрессивные поступки, в...
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