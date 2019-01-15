Откуда берутся вандалы?

К людям, страдающим ощущением собственной неполноценности, способным для достижения славы, привлечения внимания к своей личности на агрессивные поступки, в частности, на разрушение общественно полезных объектов, применяют термин “комплекс Герострата”

Следы вандализма можно увидеть и в нашем городе.

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