В Беларуси сеть 4G станет быстрее в 2019 году

Единый инфраструктурный оператор beCloud объявляет о расширении сети 4G в Беларуси – до конца первого полугодия в стране значительно увеличится количество базовых станций LTE. Емкость сети расширится в два раза.

Сегодня белорусский 4G работает в частотном диапазоне 1800 МГц, до недавнего времени новый для страны диапазон 2600 МГц находился в резерве. Сейчас же данный диапазон используется в самых загруженных локациях Минска, всех областных центров, а также в Пинске, Островце, Барановичах, Мозыре и других районных центрах страны. В ближайшие шесть месяцев beCloud обеспечит значительное расширение – количество базовых станций 2600 МГц увеличится до пятисот.

«Подобные изменения позволят инфраструктурному оператору обеспечить более высокую скорость передачи данных для белорусских пользователей даже при сохраняемой большой нагрузке на базовые станции», – отмечает генеральный директор beCloud Олег СЕДЕЛЬНИК.

Емкость сети LTE увеличится на четверть благодаря полученному beCloud дополнительному частотному ресурсу 5 МГц диапазона 1800. Кроме того, оператором начаты работы по проектированию еще четырехсот базовых станций данного диапазона в Минске и областных центрах. Таким образом, только в диапазоне 1800 будет работать уже больше 2 тыс. базовых станций 4G.

Увеличился и страновой процент охвата населения до 75%, расширился диапазон часов наибольшей нагрузки работы сети – с 19.00 до 02.00, в это время пользователи LTE загружают наибольшее количество трафика.

«Мы открыты для работы со всеми белорусскими мобильными операторами и предлагаем равные условия для всех компаний. Наши масштабные планы реализуются в срок, что подтверждается результатами работы в 2018 году. Аудитория 4G стремительно увеличивается, технические специалисты beCloud ежедневно фиксируют рост объема пользовательского трафика. Только за прошедший год абоненты 4G в Беларуси сгенерировали в четыре раза больше трафика по отношению к 2017 году – 140 тыс. террабайт. В 2019 году beCloud, как единый белорусский оператор, занимающийся развитием технологии в стране, приложит все усилия, чтобы 4G стал доступен как можно большему количеству белорусских пользователей. К сожалению, не все операторы готовы оперативно организовывать сотрудничество, и сейчас принятие решения находится на их стороне», – продолжил Олег Седельник.

В масштабе Беларуси данная модель позволяет мобильным операторам предоставлять абонентам более качественные услуги связи, снизить капитальные и операционные затраты на строительство сети, и, как следствие, снизить себестоимость оказываемых услуг пользователям, уменьшить сроки развертывания сети, повысить эффективность использования радиочастотного спектра и создать равные возможности для всех операторов электросвязи в условиях ограниченности доступного радиочастотного спектра.

В Беларуси к сети 4G beCloud, работающей по технологии LTE, подключены абоненты мобильных операторов МТС и life:).