В Пинском районе проходит комплекс мероприятий для предупреждения преступлений в сфере семейно-бытовых отношений



Как показывает практика, преступления, совершаемые в ходе возникающих семейных ссор и конфликтов, нередко по жестокости и тяжести последствий их совершения во многом превосходят заранее планируемые, хорошо подготавливаемые преступные деяния.

В сфере семейно-бытовых отношений совершается каждое третье убийство и каждое четвертое умышленное причинение тяжкого телесного повреждения. Основными причинами, способствующими совершению таких преступлений, являются несвоевременное выявление семейного неблагополучия, ненадлежащая профилактическая работа с лицами, допускающими правонарушения в быту, со стороны всех субъектов профилактики. Нередко жертвами преступных посягательств в сфере СБО становятся дети и престарелые граждане. Особую тревогу вызывают те обстоятельства, что зачастую преступления данного вида носят латентный характер и выявлять их на ранней стадии возможно лишь консолидируя все заинтересованные службы района.

Несмотря на проводимую отделом внутренних дел Пинского райисполкома работу и достигнутые определенные результаты о полной стабилизации обстановки говорить рано. В 2018 году на территории Пинского района совершено одно преступление по ст. 139 УК Республики Беларусь (убийство) совершенное в сфере семейно-бытовых отношений: в д. Галево, гр-ка К. убила новорожденного ребенка . Сотрудниками Пинского РОВД в 2018 году выявлено 13 уголовных дел превентивной направленности, что на 3 больше чем годом ранее.

К административной ответственности за совершение правонарушений в сфере быта привлечено 228 лиц, против 287 (2017). Традиционно количество лиц, привлеченных к административной ответственности по данному направлению достаточно высоко, а снижение данного показателя обусловлено некоторым снижением поступающих сообщений о фактах семейного насилия.

Для принятия мер общественного воздействия по результатам рассмотрения материалов (факты семейных скандалов, насилия в семьях и иного семейного неблагополучия) в сельисполкомы и по месту работы виновных лиц направлено 296 сообщений.

На профилактический учет в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь «Об основах деятельности по профилактике правонарушений» в связи с совершением правонарушений в сфере быта за истекший год поставлено 28 лиц. В отношении семейных агрессоров было применено 31 защитное предписание с выселением семейных агрессоров из общего жилища на срок до 1 месяца.

По материалам Пинского РОВД судом Пинского района и г. Пинска за 2018 год ограничено в дееспособности 6 лиц злоупотребляющих спиртными напитками и ставящих свои семьи в тяжелое материальное положение.

В целях стабилизации криминогенной ситуации на территории района в период с 14 по 28 января 2019 года организовано проведение Комплекса мероприятий по предупреждению тяжких и особо тяжких преступлений в сфере семейно-бытовых отношений.

Напоминаем, что в отделе внутренних дел организована работа «горячей линии», позвонив на которую вы можете сообщить о совершении преступлений и правонарушений в сфере семейных отношений, в отношении пожилых людей, о фактах нарушения антиалкогольного законодательства, а также о любых других происшествиях, относящихся к компетенции органов внутренних дел.

Телефоны «горячей линии» Пинского РОВД: 32-36-01, 31-20-44, 31-70-25.

Республиканская «горячая линия» для людей пострадавших от домашнего насилия 8-801-100-8-801.

Возможно именно ваш звонок поможет оздоровить общество, спасти чью-то судьбу или жизнь.

Владимир Шукало,

начальник отдела профилактики Пинского РОВД.