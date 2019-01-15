Лавров предложил «освежить память» и заглянуть в договор о Союзном государстве

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Глава российского МИД озвучил вопросы, ответов на которые Москва ждет от Минска, и призвал не искать геополитических замыслов в этой «абсолютно рабочей ситуации».

На пресс-конференции в Москве Сергей Лавров заявил о том, что удивлен шумихе, «которая вокруг этой темы раздута, и в том числе в СМИ».

«Договор о создании Союзного государства открытый, имеется в доступе, с ним можно было ознакомиться и когда он был подписан, и сейчас можно освежить память. В нем записано много чего из тех вещей, которые в то время объединили нас и побудили создать Союзное государство", - цитирует Лаврова РИА Новости .

Глава МИД пояснил также, какие пункты договора могут быть реализованы сегодня, а какие – нет. "Там было предусмотрено и принятие конституционного акта, и создание союзного парламента, и суда Союзного государства. В то время это было добровольно согласовано между Москвой и Минском. С течением времени, конечно, стало понятно, что ни общей конституции, ни общего парламента, ни общего суда пока, наверное, создать не представляется возможным, и мы на этом совсем не настаиваем", - цитирует Лаврова ТАСС .

По словам министра, на последних встречах президенты России и Беларуси обсуждали как раз те положения договора, которые "в отличие от общей конституции, общего парламента, общего суда, касаются предельно конкретных и практических вещей в сфере экономики и торговли". "Имеются в виду предусмотренные в этом договоре действия по формированию единой денежной единицы, единой денежно-кредитной политики, налоговой политики. Эти вещи напрямую связаны с экономическими и финансовыми отношениями в рамках Союзного государства", - пояснил Лавров.

Он также подчеркнул, что у Минска не было разногласий с Россией по вопросу о возможности "все-таки посмотреть, как мы можем выполнить вот эти, сугубо практические, конкретные вещи".

Напомним, что по итогам встреч глав государств было принято решение о создании совместной рабочей группы, которая займется спорными вопросами в реализации договора и развитии интеграции двух стран.

"Мы ничего не выдумываем, мы просим наших белорусских коллег, учитывая их заинтересованность в целом ряде вопросов, которые связаны с определением экономической, денежной, кредитной и налоговой политики, посмотреть, как мы можем сблизиться в вопросах, решение которых предполагалось еще 20 лет назад в Союзном договоре, и которые напрямую касаются тех вещей, которые Беларусь хочет решить, в том числе по итогам так называемого налогового маневра, и ряда других вопросов", - заявил глава внешнеполитического ведомства.

"Я очень надеюсь, что здесь возобладает прагматизм, а не попытки искать в этой абсолютно рабочей ситуации какие-то геополитические замыслы внутри Союзного государства или вне его", - резюмировал Лавров.