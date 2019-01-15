В Гродно следователи завершили расследование уголовного дела об инъекциях, сделанных малолетним девочкам

Гродно следователи завершили расследование уголовного дела об инъекциях, сделанных малолетним девочкам">

Гродно следователи завершили расследование уголовного дела об инъекциях, сделанных малолетним девочкам">

Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела, возбужденного по факту хулиганства, связанного с производством инъекций двум малолетним девочкам.

26 июля в период с 22 до 23 часов на техническом этаже многоквартирного жилого дома по ул.Дзержинского в г.Гродно неизвестный мужчина при помощи шприца сделал инъекции двум девочкам, 2011 и 2012 годов рождения.

В целях установления личности мужчины, выяснения фактических обстоятельств и последствий произошедшего, следователями, экспертами и сотрудниками милиции проведен комплекс всех необходимых следственных, процессуальных, оперативно-розыскных действий и мероприятий.

При тщательно проведенном осмотре места происшествия обнаружены и изъяты следы и вещественные доказательства, способствовавшие установлению личности подозреваемого лица, 36-летнего жителя областного центра, восстановлению картины и механизма произошедшего. Их дополнили и конкретизировали показания потерпевших и свидетелей, заключения экспертов, подтверждающие причастность мужчины к совершению преступления.

С целью выяснения типа вещества, содержавшегося в обнаруженных и изъятых с места происшествия пустых шприцах, в Государственном комитете судебных экспертиз проведена комплексная судебно-биологическая, бактериологическая и химическая экспертиза. Веществ, угрожающих жизни и здоровью малолетних, не обнаружено.

Для установления возможных последствий инъекций потерпевшие девочки длительное время наблюдались медицинскими работниками. Кроме того, проведена требовавшая динамического наблюдения за потерпевшими медико-вирусологическая экспертиза в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии. Это позволило сделать вывод, что жизнь и здоровье малолетних девочек находятся вне опасности.

По результатам проведения комплексной психолого-психиатрической экспертизы сделан вывод, что ранее привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина может сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Соответственно подлежит ответственности на общих основаниях.

С учетом этого ему предъявлено обвинение в совершении особо злостного хулиганства (ч.3 ст.339 Уголовного кодекса Республики Беларусь). К мужчине применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

сайт Следственного комитета. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд, сообщаетСледственного комитета.