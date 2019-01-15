Введение должности врача общей практики «позволило повысить заработную плату»

Насущный вопрос для пациентов поликлиник столицы – перепрофилирование терапевтов на врачей общей практики. Как справляются такие универсальные доктора, мы спросили в программе «Большой город» председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома.





Сергей Малышко, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Введение должностей врачей общей практики и перевод на эти должности в 2018 году проводились в два этапа. Первый этап был с 1 августа, когда к нам пришли врачи-интерны, которые окончили интернатуру и были сразу распределены врачами общей практики. И одновременно к ним присоединились те врачи-терапевты участковые, которые прошли переподготовку 4-месячную по общей врачебной практике. А второй этап был с 1 октября, когда мы дополнительно перевели на должность врача общей практики врачей-терапевтов участковых, которые прошли подготовку в объеме 160 часов в БелМАПО.

Поэтому на 1 января 2019 года у нас было введено в городе 243 должности – это составило 35% от всех участковых служб. На 2019 год у нас поставлены задачи к концу 2019 года достичь 75%.

Стало ли проще врачам и пациентам?

Сергей Малышко:

Задачи, которые мы преследовали, переходя на общую врачебную практику, первое – это уменьшение количества закрепленного населения за врачом-терапевтом, то есть уменьшение нагрузки. Второе – команда, которая должна работать на участке, – это врач общей практики, помощник врача и медицинская сестра. Они должны перераспределить свои обязанности между собой.

И, безусловно, это должно отразиться на качестве обслуживания. Кроме того, это позволило повысить заработную плату.