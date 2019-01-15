Сегодня в редакции «Воранаўскай газеты» состоялся розыгрыш призов рекламной игры «Подпишись — и выиграй приз!»





Все доставленные в редакцию подписные квитанции наших читателей были пронумерованы, а фишки с присвоенными номерами попали в лототрон. В этом году их было 514 штук (в прошлом году 338).







Призовой фонд рекламной игры составил 17 наименований товаров, среди которых —бытовая техника, гаджеты, предметы домашнего интерьера и для летнего отдыха. Розыгрыш призов проводил коллектив редакции и члены утвержденной комиссии. Наблюдала за его ходом наша давняя читательница из аг. Погородно Ядвига Казимировна Кироль.















Напомним, рекламная игра «Подпишись — и выиграй приз!» проводится в шестой раз. С каждым разом все больше подписных квитанций на «Воранаўскую газету» приносят и присылают наши читатели. В этом году их было рекордно много, а повезло каждому тридцатому участнику игры. Главный приз — микроволновая печь — остался в Вороново. Квитанция его обладателя зарегистрирована под номером 136. Всех, кто оказался в числе счастливчиков, оповестят в ближайшие дни и пригласят за выигрышем.







Запись прямого эфира розыгрыша можно посмотреть на нашем аккаунте в Instagram.





















Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.