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Сегодня в редакции «Воранаўскай газеты» состоялся розыгрыш призов рекламной игры «Подпишись — и выиграй приз!»
16.01.2019 — Разное | Вороновская газета
Все доставленные в редакцию подписные квитанции наших читателей были пронумерованы, а фишки с присвоенными номерами попали в лототрон. В этом году их было 514 штук (в прошлом году 338).
Призовой фонд рекламной игры составил 17 наименований товаров, среди которых —бытовая техника, гаджеты, предметы домашнего интерьера и для летнего отдыха. Розыгрыш призов проводил коллектив редакции и члены утвержденной комиссии. Наблюдала за его ходом наша давняя читательница из аг. Погородно Ядвига Казимировна Кироль.
Напомним, рекламная игра «Подпишись — и выиграй приз!» проводится в шестой раз. С каждым разом все больше подписных квитанций на «Воранаўскую газету» приносят и присылают наши читатели. В этом году их было рекордно много, а повезло каждому тридцатому участнику игры. Главный приз — микроволновая печь — остался в Вороново. Квитанция его обладателя зарегистрирована под номером 136. Всех, кто оказался в числе счастливчиков, оповестят в ближайшие дни и пригласят за выигрышем.
Запись прямого эфира розыгрыша можно посмотреть на нашем аккаунте в Instagram.
Ольга ВОРОБЬЕВА.
Фото Олега БЕЛЬСКОГО.
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Сегодня в редакции «Воранаўскай газеты» состоялся розыгрыш призов рекламной игры «Подпишись — и выиграй приз!»
Все доставленные в редакцию подписные квитанции наших читателей были пронумерованы, а фишки с присвоенными номерами попали в лототрон. В этом году их было 514 штук...
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