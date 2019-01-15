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Сегодня в редакции «Воранаўскай газеты» состоялся розыгрыш призов рекламной игры «Подпишись — и выиграй приз!»

16.01.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Сегодня в редакции «Воранаўскай газеты» состоялся розыгрыш призов рекламной игры «Подпишись — и выиграй приз!»

Все доставленные в редакцию подписные квитанции наших читателей были пронумерованы, а фишки с присвоенными номерами попали в лототрон. В этом году их было 514 штук (в прошлом году 338).


Сегодня в редакции «Воранаўскай газеты» состоялся розыгрыш призов рекламной игры «Подпишись — и выиграй приз!»

Призовой фонд рекламной игры составил 17 наименований товаров, среди которых —бытовая техника, гаджеты, предметы домашнего интерьера и для летнего отдыха. Розыгрыш призов проводил коллектив редакции и члены утвержденной комиссии. Наблюдала за его ходом наша давняя читательница из аг. Погородно Ядвига Казимировна Кироль. 


Сегодня в редакции «Воранаўскай газеты» состоялся розыгрыш призов рекламной игры «Подпишись — и выиграй приз!»
Сегодня в редакции «Воранаўскай газеты» состоялся розыгрыш призов рекламной игры «Подпишись — и выиграй приз!»
Сегодня в редакции «Воранаўскай газеты» состоялся розыгрыш призов рекламной игры «Подпишись — и выиграй приз!»

Напомним, рекламная игра «Подпишись — и выиграй приз!» проводится в шестой раз. С каждым разом все больше подписных квитанций на «Воранаўскую газету» приносят и присылают наши читатели. В этом году их было рекордно много, а повезло каждому тридцатому участнику игры. Главный приз — микроволновая печь — остался в Вороново. Квитанция его обладателя зарегистрирована под номером 136. Всех, кто оказался в числе счастливчиков, оповестят в ближайшие дни и пригласят за выигрышем.


Сегодня в редакции «Воранаўскай газеты» состоялся розыгрыш призов рекламной игры «Подпишись — и выиграй приз!»

Запись прямого эфира розыгрыша можно посмотреть на нашем аккаунте в Instagram.


Сегодня в редакции «Воранаўскай газеты» состоялся розыгрыш призов рекламной игры «Подпишись — и выиграй приз!»
Сегодня в редакции «Воранаўскай газеты» состоялся розыгрыш призов рекламной игры «Подпишись — и выиграй приз!»
Сегодня в редакции «Воранаўскай газеты» состоялся розыгрыш призов рекламной игры «Подпишись — и выиграй приз!»


Сегодня в редакции «Воранаўскай газеты» состоялся розыгрыш призов рекламной игры «Подпишись — и выиграй приз!»

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
 
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Все доставленные в редакцию подписные квитанции наших читателей были пронумерованы, а фишки с присвоенными номерами попали в лототрон. В этом году их было 514 штук...
 
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