В Барановичах ищут посетителей магазина, обворовавших его

Преступление произошло 2 января в магазине «Санта», расположенном на улице Домейко, 2 города Барановичи (мкр-н Боровки).



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В объектив камеры, установленной в магазине, попали мужчина и женщина, которых подозревают в краже.

Сотрудники Барановичского ГОВД просят всех, кому что-либо известно об этих людях, сообщить в дежурную часть милиции по телефону 102.