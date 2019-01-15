|
В Барановичах ищут посетителей магазина, обворовавших его
16.01.2019 14:38 — Разное | Виртуальный Брест
Преступление произошло 2 января в магазине «Санта», расположенном на улице Домейко, 2 города Барановичи (мкр-н Боровки).
В объектив камеры, установленной в магазине, попали мужчина и женщина, которых подозревают в краже.
Сотрудники Барановичского ГОВД просят всех, кому что-либо известно об этих людях, сообщить в дежурную часть милиции по телефону 102.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Преступление произошло 2 января в магазине «Санта», расположенном на улице Домейко, 2 города Барановичи (мкр-н Боровки). В объектив камеры, установленной в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)