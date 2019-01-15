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В войсковой части 97061 прошло вручение техники военнослужащим призыва «ноябрь-2018»

16.01.2019 14:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Сегодня, 16 января 2019 года в войсковой части 97061 прошло торжественное вручение техники военнослужащим срочной службы призыва «ноябрь-2018».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62590.php

В войсковой части 97061 прошло вручение техники военнослужащим призыва «ноябрь-2018»

Перед личным составом выступил командир воинской части подполковник Александр Самаревич с напутствием и поздравлениями: «Независимо от того, сколько времени прослужил – несколько месяцев, полгода, год, каждый военнослужащих испытывает особенное чувство ответственности за великое дело – защиту суверенитета и укрепление могущества нашего государства. Только упорно овладевая теоритическими знаниями, практическими умениями, стремясь к мастерскому владению вверенным вооружением, военной и специальной техникой, постоянно поддерживая их в постоянной боевой готовности к применению для защиты Республики Беларусь, мы стоим надежно на страже нашего независимого государства».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62590.php

В войсковой части 97061 прошло вручение техники военнослужащим призыва «ноябрь-2018»


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62590.php

В войсковой части 97061 прошло вручение техники военнослужащим призыва «ноябрь-2018»


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62590.php

В войсковой части 97061 прошло вручение техники военнослужащим призыва «ноябрь-2018»


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62590.php

В войсковой части 97061 прошло вручение техники военнослужащим призыва «ноябрь-2018»

 
 
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Сегодня, 16 января 2019 года в войсковой части 97061 прошло торжественное вручение техники военнослужащим срочной службы призыва «ноябрь-2018». Перед личным составом...
 
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