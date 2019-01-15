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От Владивостока до Бреста: в Приморье стартовала патриотическая эстафета «Дорога памяти»

16.01.2019 14:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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От Владивостока до Бреста: в Приморье стартовала патриотическая эстафета «Дорога памяти»

Во вторник, 15 января, Следственный комитет России запустил во Владивостоке масштабную эстафету в честь героев Великой Отечественной войны – «Дорога памяти». Акция, посвященная 74-й годовщине Победы, состоялась у мемориала «Боевая слава ТОФ», где в присутствии сотен человек сотрудникам СК передали капсулу с землей с мест Хасанских событий. Она будет отправлена в Брест.

Торжественная церемония в честь акции памяти, посвященной приближающейся 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялась у мемориала «Боевая слава ТОФ». В полдень здесь уже выстроилось более 200 человек – в одном строю стояли сотрудники Следственного комитета России по Приморскому краю, военнослужащие Тихоокеанского флота, представители ветеранских организаций, а также школьники. У мемориала также находились руководитель управления учебной и воспитательной работы СК РФ, Герой России, генерал-майор юстиции Сергей Петров, губернатор Олег Кожемяко, ио главы города Олег Гуменюк, ветераны Великой Отечественной войны и почетные граждане, представители военно-патриотического движения «Юнармия», воспитанники подшефного детского дома пгт Новошахтинский, а также воспитанники ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Океан».

Открытие эстафеты началось под марш знаменной группы: военнослужащие Тихоокеанского флота под музыку оркестра штаба ТОФ пронесли российский флаг, после чего строй по команде «Кругом!» развернулся в сторону бухты Золотой Рог, где был дан полуденный выстрел.

«Дорогие друзья, сегодня мы начинаем эстафету ''Дорога памяти'', посвященную 74-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Эта эстафета пройдет через все центры федеральных округов РФ – города-герои и города воинской славы. Закончится эстафета 2 мая в крепости-герое Бресте. Мы убеждены в том, что все, кто причастен к этому мероприятию, свято хранят память о подвиге нашего великого народа. Цель акции – напомнить нашей молодежи о героическом прошлом нашей страны, о подвиге их прадедов в самой страшной и кровопролитной войне», – обратился к собравшимся руководитель управления учебной и воспитательной работы Следственного комитета РФ, Герой России, генерал-майор юстиции Сергей Петров.

Губернатор Олег Кожемяко в своей речи произнес, что власти Приморья будут делать все для тех, кто приближал День Победы, а также напомнил о принятом Законодательным собранием в 2018 году законе «о детях войны».

«Более 200 000 наших земляков воевали во время Великой Отечественной войны, многие не вернулись с полей сражений, поэтому мы всегда будем чтить их память, а также делать так, чтобы ветераны видели в нас достойную смену. Сегодня государство делает все для тех, кто трудился в тылу, воевал на фронтах, был узником фашистских концлагерей... Мы вместе с Законодательным собранием приняли закон "о детях войны", и в этом году на его реализацию будет направлено более 500 миллионов рублей», – сказал губернатор.

После торжественных речей к Вечному огню под траурную музыку возложили гирлянду, после чего церемония продолжилась минутой молчания. Затем кисет с землей, которую недавно собрали на местах Хасанских боев, где в 1938 году произошло столкновение между Японской императорской армией и Рабоче-Крестьянской Красной Армией, поместили в железную капсулу. Первым городом, где она побывает, станет Новосибирск. Завершится эстафета 2 мая у стен Брестской крепости.

Стоит подчеркнуть, что для эстафеты памяти изготовили две металлические капсулы. Одна после завершения акции останется в Бресте, а вторая отправится в музей Следственного комитета России.

 
Теги: Брест
 
 
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Во вторник, 15 января, Следственный комитет России запустил во Владивостоке масштабную эстафету в честь героев Великой Отечественной войны – «Дорога памяти»....
 
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