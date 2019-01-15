

В праздник Рождества Христова епископ Антоний совершил Литургию в соборе Рождества Христова Автор: Эдуард Кидяев.

В ночь с 6 на 7 января 2019 года, в праздник Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, епископ Слуцкий и Солигорский Антоний совершил Божественную литургию в кафедральном соборе Рождества Христова города Солигорска.

Архипастырю сослужили: благочинный Солигорского церковного округа, почетный настоятель прихода кафедрального собора Рождества Христова в городе Солигорске протоиерей Николай Розов, настоятель прихода кафедрального собора Рождества Христова в городе Солигорске протоиерей Григорий Беляцкий и клирики кафедрального собора.



Литургические песнопения исполнил соборный хор под управлением Натальи Беляцкой.



















После чтения Евангелия было оглашено Рождественское послание митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси.



В сугубую ектению были включены молитвенные прошения о сохранении единства Православия. По сугубой ектении Преосвященный владыка вознес молитву о мире в Украине.



















По запричастном стихе было оглашено Рождественское послание епископа Слуцкого и Солигорского Антония. Правящий архиерей и священнослужители совершили славление празднику Рождества Христова.



Хор духовенства, а также архиерейский и детский соборные хоры исполнили перед вертепом, установленным в соборе, духовные песнопения и колядки, прославляющие рожденного от Девы Богомладенца.



















Епископ Антоний сердечно поздравил всех с престольным праздником главного храма Слуцко-Солигорской епархии, пожелав любви, мира, радости о Господе Иисусе Христе.



















