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В праздник Рождества Христова епископ Антоний совершил Литургию в соборе Рождества Христова

16.01.2019 — Разное | Soligorsk News  
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7 января 2019 23:31 1692

В праздник Рождества Христова епископ Антоний совершил Литургию в соборе Рождества Христова

Автор: Эдуард Кидяев.

В ночь с 6 на 7 января 2019 года, в праздник Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, епископ Слуцкий и Солигорский Антоний совершил Божественную литургию в кафедральном соборе Рождества Христова города Солигорска.

В праздник Рождества Христова епископ Антоний совершил Литургию в соборе Рождества Христова

Архипастырю сослужили: благочинный Солигорского церковного округа, почетный настоятель прихода кафедрального собора Рождества Христова в городе Солигорске протоиерей Николай Розов, настоятель прихода кафедрального собора Рождества Христова в городе Солигорске протоиерей Григорий Беляцкий и клирики кафедрального собора.

Литургические песнопения исполнил соборный хор под управлением Натальи Беляцкой.

В праздник Рождества Христова епископ Антоний совершил Литургию в соборе Рождества Христова
В праздник Рождества Христова епископ Антоний совершил Литургию в соборе Рождества Христова
В праздник Рождества Христова епископ Антоний совершил Литургию в соборе Рождества Христова
В праздник Рождества Христова епископ Антоний совершил Литургию в соборе Рождества Христова

После чтения Евангелия было оглашено Рождественское послание митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси.

В сугубую ектению были включены молитвенные прошения о сохранении единства Православия. По сугубой ектении Преосвященный владыка вознес молитву о мире в Украине.

В праздник Рождества Христова епископ Антоний совершил Литургию в соборе Рождества Христова
В праздник Рождества Христова епископ Антоний совершил Литургию в соборе Рождества Христова
В праздник Рождества Христова епископ Антоний совершил Литургию в соборе Рождества Христова
В праздник Рождества Христова епископ Антоний совершил Литургию в соборе Рождества Христова

По запричастном стихе было оглашено Рождественское послание епископа Слуцкого и Солигорского Антония. Правящий архиерей и священнослужители совершили славление празднику Рождества Христова.

Хор духовенства, а также архиерейский и детский соборные хоры исполнили перед вертепом, установленным в соборе, духовные песнопения и колядки, прославляющие рожденного от Девы Богомладенца.

В праздник Рождества Христова епископ Антоний совершил Литургию в соборе Рождества Христова
В праздник Рождества Христова епископ Антоний совершил Литургию в соборе Рождества Христова
В праздник Рождества Христова епископ Антоний совершил Литургию в соборе Рождества Христова
В праздник Рождества Христова епископ Антоний совершил Литургию в соборе Рождества Христова

Епископ Антоний сердечно поздравил всех с престольным праздником главного храма Слуцко-Солигорской епархии, пожелав любви, мира, радости о Господе Иисусе Христе.

В праздник Рождества Христова епископ Антоний совершил Литургию в соборе Рождества Христова
В праздник Рождества Христова епископ Антоний совершил Литургию в соборе Рождества Христова
В праздник Рождества Христова епископ Антоний совершил Литургию в соборе Рождества Христова
В праздник Рождества Христова епископ Антоний совершил Литургию в соборе Рождества Христова
В праздник Рождества Христова епископ Антоний совершил Литургию в соборе Рождества Христова

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации сайта Слуцко — Солигорской епархии.

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Теги: Новости
 
 
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7 января 2019 23:31 1692 В праздник Рождества Христова епископ Антоний...
 
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