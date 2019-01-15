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В праздник Рождества Христова епископ Антоний совершил Литургию в соборе Рождества Христова
16.01.2019 — Разное | Soligorsk News
7 января 2019 23:31 1692
В праздник Рождества Христова епископ Антоний совершил Литургию в соборе Рождества Христова
В ночь с 6 на 7 января 2019 года, в праздник Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, епископ Слуцкий и Солигорский Антоний совершил Божественную литургию в кафедральном соборе Рождества Христова города Солигорска.
Архипастырю сослужили: благочинный Солигорского церковного округа, почетный настоятель прихода кафедрального собора Рождества Христова в городе Солигорске протоиерей Николай Розов, настоятель прихода кафедрального собора Рождества Христова в городе Солигорске протоиерей Григорий Беляцкий и клирики кафедрального собора.
После чтения Евангелия было оглашено Рождественское послание митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси.
По запричастном стихе было оглашено Рождественское послание епископа Слуцкого и Солигорского Антония. Правящий архиерей и священнослужители совершили славление празднику Рождества Христова.
Епископ Антоний сердечно поздравил всех с престольным праздником главного храма Слуцко-Солигорской епархии, пожелав любви, мира, радости о Господе Иисусе Христе.
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации сайта
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7 января 2019 23:31 1692 В праздник Рождества Христова епископ Антоний...
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