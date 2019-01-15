3 шага, чтобы избавиться от хлама в квартире



С годами в нашем доме скапливается много «необходимых» вещей: различных статуэток, техники, которую мы не используем, одежды, которую мы не носим. Когда все шкафы, полки, ящики завалены этими ненужными предметами, очень трудно отыскать то, что действительно необходимо именно сейчас. Для тех, кто не знает, как избавиться от хлама в квартире, мы подготовили советы. Итак, пора собраться с силами, разобрать завалы, рассортировать их и научиться поддерживать порядок.

Ревизия в шкафу





Для начала следует провести разбор шкафных секций. Те вещи, которые вызывают у вас отрицательные эмоции, либо те, которые не надевались за истекший год или два, разложите по подписанным коробкам, пакетам. Возможно, с первого раза не получится рассортировать все содержимое гардероба. Выделите для этого один день в неделю или несколько вечеров в месяц, со временем такое занятие станет привычным.

Избавиться от домашнего хлама поможет решение подарить ненужные вам вещи нуждающимся. Выделите под эти цели отдельную коробку с надписью крупными буквами или наклеенным стикером. Сломанные, треснутые, непригодные для использования предметы поместите в пакет с названием «мусор». Для благотворительности тоже отведите коробку, куда складывайте одежду, игрушки, книги.

Ценные вещи, которые нравятся вашим друзьям, но не нужны вам, отдайте им без сожаления. Те, которые можно продать, разместите на сайтах с объявлениями.

Но есть и такие вещи, с которыми вы пока не готовы попрощаться. Купите красивые тканевые кофры, которые одновременно украсят ваш интерьер. Аккуратно сложите туда одежду как на полке, сверните рулонами. При необходимости можно использовать вакуумные мешки.

Отдаем без сожаления





Хозяйки, которые хотят избавиться от хлама в квартире, не должны откладывать уборку на неопределенное время. Решив навести порядок, лучше заранее запастись мешками, коробками, определив их назначение. Тогда эффект уборки станет еще заметнее. Если дома живут питомцы, они обязательно захотят поиграть с коробками, залезть внутрь, погрызть. Это еще одна причина не растягивать проведение ревизии.

Вещи, предназначенные для благотворительных целей, можно самостоятельно отвезти в места сбора.

Прекрасным событием станет организованная вами встреча-вечеринка для друзей, на которой вы сможете раздарить подходящую им одежду, понравившиеся сувениры, нужную технику.

Избавиться от хлама в квартире поможет продумывание очередных покупок. Для освобождения пространства для новых приобретений стоит выбросить, продать либо подарить накопившиеся «ненужности», которые портят энергетику вашего жилища. А при покупке стараться не поддаваться сиюминутным порывам.

Не стоит приносить домой то, что раздают на конференциях, презентациях, выставках, если эта продукция вам не нужна. Из путешествий и командировок не следует привозить предметы «на всякий случай». Лучше то, что действительно необходимо или что просили. Если хотите сделать приятный сюрприз, привезите что-то съедобное и разрешенное к провозу: экзотические фрукты, конфеты, чай, кофе. Уместны будут необычные интересные напитки. Сильные сборщики пыли — мелкие сувенирчики: фигурки, стаканчики, магнитики, поэтому, если одариваемый не коллекционер подобных вещей, то откажитесь от покупки приятной мелочи в пользу полезной.

Без сантиментов: прощание с завалами





Длительное хранение вещей, навевающих приятные воспоминания — естественное желание. Однако не нужно годами копить старые записи, заметки, даже если они попали в разряд личных приоритетов. Освободите место для более важных коллекций. Давние фотографии, видео, квитанции, памятные чеки лучше перевести на электронные носители. Такой подход поможет не превратить жилье в «барахолку», а создать совершенно новый стиль жизни — минимализм.

Еще один совет для тех, кто не знает, как избавиться от хлама в квартире — не приобретать ненужное. Для этого следует посещать магазины в хорошем настроении: иначе вы рискуете приобрести одежду, обувь, предметы интерьера либо всякую мелочь, без которой вполне можно обойтись.

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