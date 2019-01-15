Условия придется выполнять. ЕФСР одобрил изменения в программу реформ Беларуси

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Необходимость корректировки условий возникла по причине сдвига в графике реализации мер Программы в рамках первых шести траншей, отмечено в сообщении.В частности, Совет ЕФСР одобрил перенос контрольной даты оценки выполнения условий седьмого транша с 1 января 2018 года на 1 декабря 2018 года и запрос Министерства финансов Беларуси о переносе даты окончания доступности кредита с 31 декабря 2018 года на 31 марта 2019 года.В рамках одобренных изменений актуализированы пороговые значения количественных показателей и уточнена редакция некоторых условий. Пороговое значение по минимальному уровню валовых международных резервов установлено с учетом складывающейся динамики данного показателя в первой половине 2018 года, прогнозируемых валютных потоков и с целью недопущения снижения уровня покрытия валовых международных резервов ниже двух месяцев импорта. Пороговые значения по монетарным показателям установлены на уровнях, способствующих сдерживанию инфляции по итогам 2018 года в рамках установленного 6% целевого значения. Условие по принятию постановления правительства Беларуси, направленного на внедрение в практику оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, влияющих на условия осуществления предпринимательской деятельности, не выполненное в рамках шестого транша, было повторно включено в условия предоставления седьмого транша в качестве контрольного показателя.Кроме этого, из условий предоставления транша исключены несколько мер, потерявших актуальность по состоянию на новую контрольную дату. Из них можно отметить меры бюджетной и тарифной политики, выполненные по итогам 2017 года, как это ранее предусматривалось Программой.В частности, в 2017 году государственный бюджет выполнен с широким профицитом (по согласованной с ЕФСР методологии) на уровне 2,3% ВВП, против нулевого сальдо, предусматриваемого Программой. Расходы бюджета на финансирование заработных плат выросли на 8,6%, против максимально установленных Программой 9%. Также выполнено требование по повышению уровня возмещения тарифами затрат по оказанию транспортных услуг населению до 70% по итогам 2017 года.Условие по принятию указа президента Беларуси об утверждении порядка принятия местными органами власти решений по передаче в доверительное управление устойчиво неплатежеспособных коммунальных сельскохозяйственных предприятий исключено из условий предоставления транша, так как ранее принято решение о передаче предприятий в доверительное управление на основе отдельных решений президента страны.Напомним, Евразийский банк развития, являющийся управляющим средствами Евразийского фонда стабилизации и развития, перечислил Беларуси шестой транш финансового кредита из средств Фонда в объеме 200 млн долларов, сообщила пресс-служба банка.С учетом предыдущих траншей на сегодняшний день стране предоставлено 1,8 млрд долларов из общей суммы кредита в размере 2 млрд долларов, предусмотренной на поддержку Программы реформ.Условиями предоставления шестого транша предусматривалось выполнение 25 показателей, из которых на контрольную дату оценки транша (1 октября 2017 года) не были выполнены 5 показателей, включая 3 контрольных. Нереализованные контрольные меры были направлены на поддержку развития малого и среднего бизнеса через принятие постановления правительства о внедрении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, влияющих на условия осуществления предпринимательской деятельности; создание института уполномоченного по защите прав предпринимателей; активизацию рынка труда через ускорение оптимизации численности занятых на государственных предприятиях и переобучение высвобождаемых работников в соответствии с требованиями рынка. Основной целью невыполненных индикативных мер было сдерживание инфляционного давления со стороны избыточного денежного предложения.