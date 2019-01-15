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В Токио автомобиль протаранил толпу прохожих, задержан 79-летний водитель

16.01.2019 14:54 — Разное | СТВ  
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Новости Японии. Автомобиль протаранил толпу прохожих в Токио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел у железнодорожной станции.

В Токио автомобиль протаранил толпу прохожих, задержан 79-летний водитель

Машина внезапно выехала на тротуар и стала сбивать пешеходов. В результате ЧП пострадали семь человек. Медики доставили пострадавших в близлежащую больницу. Некоторые из них в тяжелом состоянии.

Правоохранители задержали 79-летнего водителя. Сейчас его допрашивают следователи.

В Токио автомобиль протаранил толпу прохожих, задержан 79-летний водитель
 
 
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Новости Японии. Автомобиль протаранил толпу прохожих в Токио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел у железнодорожной станции. Машина...
 
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