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В Токио автомобиль протаранил толпу прохожих, задержан 79-летний водитель
Новости Японии. Автомобиль протаранил толпу прохожих в Токио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел у железнодорожной станции.
Машина внезапно выехала на тротуар и стала сбивать пешеходов. В результате ЧП пострадали семь человек. Медики доставили пострадавших в близлежащую больницу. Некоторые из них в тяжелом состоянии.
Правоохранители задержали 79-летнего водителя. Сейчас его допрашивают следователи.
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Новости Японии. Автомобиль протаранил толпу прохожих в Токио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел у железнодорожной станции. Машина...
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