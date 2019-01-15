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Семь симптомов, которые могут указывать на развитие рака

16.01.2019 14:40 — Разное | СТВ  
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Новости Великобритании. Сотрудник онкологического центра Макмиллан назвал семь главных симптомов, при наличии которых желательно незамедлительно обратиться к врачу.  

Как сообщает Daily Express, почти в половине случаев можно предотвратить развитие рака, если вовремя пройти диагностику.  

Симптомы: резкие изменения в работе кишечника или мочевого пузыря, необъяснимое кровотечение, утолщение (чаще в груди, но бывают и в другим местах), трудности при глотании, изменение цвета или размера родинки, сильный кашель с хрипотой и медленно заживающая рана.  

Семь симптомов, которые могут указывать на развитие рака
Фото: ScienceBlog.ru  

Учёный заметил, что данные признаки не всегда свидетельствуют о наличии заболевания. Однако он советует на всякий случай сходить обследоваться у врача. Подчёркивается, что если медицинская проверка ничего опасного не выявила, но симптомы сохраняются, то лучше обследоваться ещё раз.  

Учёные: лечение у одного врача снижает смертность  

Также даны несколько советов, которые можно соблюдать в целях профилактики. Следует: не курить, придерживаться здоровой диеты и поддерживать оптимальный вес, не злоупотреблять алкогольными напитками, вести активный образ жизни, соблюдать осторожность, находясь под солнцем.  
 
 
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Новости Великобритании. Сотрудник онкологического центра Макмиллан назвал семь главных симптомов, при наличии которых желательно незамедлительно обратиться к...
 
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