ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Вельмі своеасаблівы, адмысловы». Минский микрорайон Осмоловка стал охранной историко-культурной зоной

16.01.2019 14:39 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Минский микрорайон Осмоловка стал охранной историко-культурной зоной. Соответствующее решение содержится в постановлении Минкульта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Вельмі своеасаблівы, адмысловы». Минский микрорайон Осмоловка стал охранной историко-культурной зоной

«Вельмі своеасаблівы, адмысловы». Минский микрорайон Осмоловка стал охранной историко-культурной зоной

Речь идет о районе в историческом центре столицы. Два небольших квартала в пределах улиц Киселева, Богдановича, Коммунистической и проспекта Машерова. Общая площадь территории – больше 12 гектаров. Построенные здесь здания были первыми в послевоенном Минске. Согласно документу, теперь нельзя менять их высотность, вести строительство, размещать промышленные предприятия.

«Вельмі своеасаблівы, адмысловы». Минский микрорайон Осмоловка стал охранной историко-культурной зоной

Сергей Тарасов, археолог, кандидат исторических наук:
Гэты ўвесь раён сапраўды адметны для беларусаў, хоць і збудаваны адразу пасля вайны і будавалі яго, вядома што, немцы. Атрымаў назву па імені архітэктара Асмалоўскага Міхаіла, які і праектаваў, і задумаў гэта ўсё.

Ён вельмі своеасаблівы, адмысловы. Гэта помнік архітэктурны ў цэнтры горада. Канешне, тое, што ён захаваецца, гэта вельмі цудоўна, выдатна.

Отметим, статус историко-культурной ценности сейчас у 11 зданий. Им присвоена третья категория.

«Вельмі своеасаблівы, адмысловы». Минский микрорайон Осмоловка стал охранной историко-культурной зоной

«Вельмі своеасаблівы, адмысловы». Минский микрорайон Осмоловка стал охранной историко-культурной зоной
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Минский микрорайон Осмоловка стал охранной историко-культурной зоной. Соответствующее решение содержится в постановлении Минкульта, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Бресте руководству компании "АйПауэр" принесли торт-аккумулятор
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика