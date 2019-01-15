Пропавшие в России борисовчанин и его 7-летняя дочь нашлись



Нашлись уехавшие в Россию борисовчанин и его 7-летняя дочь, сообщили в УВД Миноблисполкома.

"На данный момент местонахождение разыскиваемых установлено. Криминальных обстоятельств или причастности к какому-либо несчастному случаю не выявлено", - проинформировали в милиции.

Как сообщалось, Борисовским РУВД разыскивались 31-летний Александр Вечерко и его 7-летняя дочь Диана. Они жили в Борисове, но являются уроженцами Минска. 28 декабря 2018 года выехали в Россию, их местонахождение было неизвестно.