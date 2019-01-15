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Пропавшие в России борисовчанин и его 7-летняя дочь нашлись

16.01.2019 15:31 — Разное | Аргументы и факты  
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Пропавшие в России борисовчанин и его 7-летняя дочь нашлись
Фото из открытых источников


Нашлись уехавшие в Россию борисовчанин и его 7-летняя дочь, сообщили в УВД Миноблисполкома.

"На данный момент местонахождение разыскиваемых установлено. Криминальных обстоятельств или причастности к какому-либо несчастному случаю не выявлено", - проинформировали в милиции.

Как сообщалось, Борисовским РУВД разыскивались 31-летний Александр Вечерко и его 7-летняя дочь Диана. Они жили в Борисове, но являются уроженцами Минска. 28 декабря 2018 года выехали в Россию, их местонахождение было неизвестно.

Источник: БЕЛТА.
 

 
Теги: Минск
 
 
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Как сообщалось, Борисовским РУВД разыскивались 31-летний Александр Вечерко и его 7-летняя дочь Диана. 28 декабря 2018 года выехали в Россию, их местонахождение было...
 
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