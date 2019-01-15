МЭТА`19 по Dota 2 станет первым белорусским киберспортивным турниром года

Белорусская федерация киберспорта открывает 2019-й год турниром по Dota 2. Сильнейшие коллективы страны соберутся в компьютерном клубе «Тарантул», чтобы побороться за звание лучшего и разыграть призовой фонд в 3 000 рублей. Информационный партнер – еженедельник «Аргументы и факты» в Беларуси.

Впервые формат отборочных претерпит изменения: будут разыграны сразу 4 слота в финальную стадию. Всех участников посеют в сетку single-elimination с матчами до одной победы. Матчи полуфиналов пройдут в отдельный день в формате best-of-3.

Зарегистрироваться на первый этап отборочных (21-22 января) можно по ссылке http://bit.ly/2ssgCoQ

Зарегистрироваться на второй этап отборочных (24-25 января) можно по ссылке http://bit.ly/2RsRCwD

Ознакомиться с регламентом турнира можно по ссылке http://bit.ly/2FpTIqL

Финал МЭТА`19. Dota 2 состоится 27 января в компьютерном клубе «Тарантул». Команда-победитель получит 1 600 рублей, второму месту достанется 800 рублей, 3 и 4-е места — по 300 рублей. Посетителей мероприятия ждет специально оборудованная фан-зона с большим экраном и мягкими креслами для комфортного просмотра. Прийти и поболеть за любимую команду можно бесплатно.

Партнерами турнира выступят Альфа-банк, букмекерская контора «Пари-Матч», компании Omen, HyperX, DxRacer, Joma и MediaCube.

Информационные партнеры Onliner.by, БелТА, Relax.by, еженедельник «Аргументы и факты», телеканалы Беларусь 5 и «МiнскТV».

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СПРАВКА "АиФ"

Белорусская федерация киберспорта — общественное объединение, развивающее в Беларуси компьютерный спорт как новый вид спортивной соревновательной деятельности. Федерация создана 27 декабря 2016 года и за время существования провела более двадцати киберспортивных мероприятий.

МЭТА — серия турниров в нескольких дисциплинах, проводимых Белорусской федерацией киберспорта. Основной задачей МЭТА является популяризация киберспорта в стране и повышение профессионального уровня белорусских киберспортсменов.