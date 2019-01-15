|
Лукашенко проведет переговоры с президентом Зимбабве
16.01.2019 16:05 — Разное | Ежедневник
фото: rambler.ru
Эммерсон Мнангагва, глава Республики Зимбабве, 17 января встретится с белорусским президентом в Минске.
Президент Зимбабве будет находиться в Беларуси с официальным визитом. Запланированы переговоры в узком и расширенном составах. Встречи пройдут во Дворце Независимости в Минске.
Как сообщает пресс-служба белорусского президента, стороны обсудят развитие политических и торгово-экономических контактов, перспективные направления для укрепления двустороннего взаимодействия, прежде всего в сфере торговли и инвестиций, реализации совместных проектов.
Ожидается, что по итогам визита будет подписан ряд документов. Запланированы также встречи гостей из Зимбабве с представителями белорусского бизнеса.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эммерсон Мнангагва, глава Республики Зимбабве, 17 января встретится с белорусским президентом в Минске.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)