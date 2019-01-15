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Лукашенко проведет переговоры с президентом Зимбабве

16.01.2019 16:05 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко проведет переговоры с президентом Зимбабве

фото: rambler.ru

Эммерсон Мнангагва, глава Республики Зимбабве, 17 января встретится с белорусским президентом в Минске.

Президент Зимбабве будет находиться в Беларуси с официальным визитом.   Запланированы переговоры в узком и расширенном составах. Встречи пройдут во Дворце Независимости в Минске.

Как сообщает пресс-служба белорусского президента, стороны обсудят развитие политических и торгово-экономических контактов, перспективные направления для укрепления двустороннего взаимодействия, прежде всего в сфере торговли и инвестиций, реализации совместных проектов.

Ожидается, что по итогам визита будет подписан ряд документов. Запланированы также встречи гостей из Зимбабве с представителями белорусского бизнеса.

 
Теги: Минск
 
 
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Эммерсон Мнангагва, глава Республики Зимбабве, 17 января встретится с белорусским президентом в Минске.
 
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