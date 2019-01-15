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В Минске около Военной академии фура насмерть сбила курсанта
В столице около Военной академии под колесами грузовика погиб курсант. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.
Инцидент произошел днем 16 января в районе 9-го километра трассы М2.
На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.
(Будет дополнено.)
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На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.
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