Слова Чубайса о слишком дешевом электричестве возмутили россиян



Фото: Кирилл Искольдский

Председатель правления компании «Роснано»раскритиковал действующую в России систему энергопотребления. По его мнению, электричество расходуется слишком расточительно, так как оно обходится россиянам. Эти его слова возмутили общественность.Чубайс назвал Россию одним из самых энергорасточительных государств в мире в то время, как, по его словам, другие страны наращивают энергоэффективность. Решить проблему глава «Роснано» предложил двумя «болезненными способами».Для начала Чубайс предложил повысить тарифы на электричество. Правда, сделал поправку: цены, по его мнению, нужно поднять для богатых, тогда как для бедных — оставить тарифы на прежнем уровне.Второй способ — повышение энергоэффективности путем введения запретов. Ранее стало известно, что правительство рассматривает возможность введения норм энергопотребления — по 300 киловатт-часов в месяц на человека. Все что больше — по более высокой цене. Сам Чубайс эту инициативу поддержал.Последнее заявление Чубайса вызвало волну возмущения в соцсетях.пишет один из пользователей Twitter.- возмутился другой комментатор.Отметим, что мы не можем привести подавляющее большинство комментариев, так как они изобилуют нецензурной лексикой и оскорблениями в адрес Чубайса.