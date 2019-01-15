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Слова Чубайса о слишком дешевом электричестве возмутили россиян
Фото: Кирилл Искольдский
Председатель правления компании «Роснано» Анатолий Чубайс раскритиковал действующую в России систему энергопотребления. По его мнению, электричество расходуется слишком расточительно, так как оно обходится россиянам «слишком дешево». Эти его слова возмутили общественность.
Чубайс назвал Россию одним из самых энергорасточительных государств в мире в то время, как, по его словам, другие страны наращивают энергоэффективность. Решить проблему глава «Роснано» предложил двумя «болезненными способами».
Для начала Чубайс предложил повысить тарифы на электричество. Правда, сделал поправку: цены, по его мнению, нужно поднять для богатых, тогда как для бедных — оставить тарифы на прежнем уровне.
Второй способ — повышение энергоэффективности путем введения запретов. Ранее стало известно, что правительство рассматривает возможность введения норм энергопотребления — по 300 киловатт-часов в месяц на человека. Все что больше — по более высокой цене. Сам Чубайс эту инициативу поддержал.
Последнее заявление Чубайса вызвало волну возмущения в соцсетях.
«Когда Чубайс про свой карман забудет, неужели ему всё ещё мало? Про размер зарплат и пенсий в России он не информирован?» - пишет один из пользователей Twitter.
«В России сейчас примерно в два раза ниже, чем в среднем в мире, температура окружающей среды, скажите об этом гению нанотехнологий и скажите пусть этот"нанофинансист" не лезет туда, где не понимает», - возмутился другой комментатор.
Отметим, что мы не можем привести подавляющее большинство комментариев, так как они изобилуют нецензурной лексикой и оскорблениями в адрес Чубайса.
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Он считает, что страна расходует энергию слишком "расточительно".
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