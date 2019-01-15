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Часы Apple Watch поставили мужчине диагноз опасной аритмии сразу после включения

16.01.2019 15:38 — Разное | UDF  
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Фото: Apple
Эд Дентел, 46-летний консультант по коммуникациям из штата Вирджиния, обновил программное обеспечение своих часов Apple Watch и немедленно получил диагноз опасного нарушения ритма сердца.

«Приложение при запуске сразу стало издавать звуковой сигнал, говорящий о том, что у меня мерцательная аритмия. Я никогда не слышал об этом состоянии, поскольку у меня было довольно хорошее здоровье. Я решил, что это сбой программы, выключил все и пошел спать», - рассказал он агентству ABС.

Но на следующий день, надевая часы, он столкнулся с тем же сигналом. Поскольку у жены Эда часы не обнаружили нарушений ритма, он решил обратиться в ближайшее отделение неотложной помощи. Электрокардиография, проведенная в больнице, подтвердила диагноз, поставленный часами.

Хотя мерцательная аритмия не является неотложным состоянием, врачи, согласно ABC, сказали Эду, что, возможно, часы спасли ему жизнь.

Мерцательная аритмия или фибрилляция предсердий – аритмия, при которой сокращения предсердий иррегулярны, их эффективность снижена. Это нарушение ритма увеличивает риск развития инсульта и сердечной недостаточности. Больше о мерцательной аритмии можно узнать на в нашей Энциклопедии.

Доктор Майкл Н. Чо (Michael N. Cho), кардиолог из Нью-Йорка, в комментарии АВС сказал, что со временем станет более понятно, насколько полезны такие приспособления для общественного здоровья.

«Потенциально они могут быть полезны для таких небольших случаев. Распространенность выше среди пожилых людей. Если вы наденете Apple Watch на 80-летнего, с большой вероятностью вы обнаружите мерцательную аритмию. У большинства 20-, 30-, и 40-летних вы такого чаще не обнаружите».


Чо сказал, что он не изучал характеристики новых часов детально, однако фитнес-миниторы не всегда дают надежную информацию.

«У меня бывают пациенты, которые приходят и говорят “у меня пульс 100”. Но когда вы даете им более точный монитор, его данные часто отличаются. Что касается Apple Watch, посмотрим», - говорит Чо.

 
 
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Электрокардиография, проведенная в больнице, подтвердила диагноз, поставленный часами.
 
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