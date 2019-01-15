Часы Apple Watch поставили мужчине диагноз опасной аритмии сразу после включения



Фото: Apple

«Потенциально они могут быть полезны для таких небольших случаев. Распространенность выше среди пожилых людей. Если вы наденете Apple Watch на 80-летнего, с большой вероятностью вы обнаружите мерцательную аритмию. У большинства 20-, 30-, и 40-летних вы такого чаще не обнаружите».

- рассказал он агентству ABС.Но на следующий день, надевая часы, он столкнулся с тем же сигналом. Поскольку у жены Эда часы не обнаружили нарушений ритма, он решил обратиться в ближайшее отделение неотложной помощи. Электрокардиография, проведенная в больнице, подтвердила диагноз, поставленный часами.Хотя мерцательная аритмия не является неотложным состоянием, врачи, согласно ABC, сказали Эду, что, возможно, часы спасли ему жизнь.Мерцательная аритмия или фибрилляция предсердий – аритмия, при которой сокращения предсердий иррегулярны, их эффективность снижена. Это нарушение ритма увеличивает риск развития инсульта и сердечной недостаточности. Больше о мерцательной аритмии можно узнать на в нашей Энциклопедии.Доктор(Michael N. Cho), кардиолог из Нью-Йорка, в комментарии АВС сказал, что со временем станет более понятно, насколько полезны такие приспособления для общественного здоровья.Чо сказал, что он не изучал характеристики новых часов детально, однако фитнес-миниторы не всегда дают надежную информацию.- говорит Чо.