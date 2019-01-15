

Виктория Лопырева и Игорь Булатов // Фото: Legion-media

Андрей Малахов был возмущен поведением Лопыревой // Фото: Instagram

Виктория Лопырева и Татевик Карапетян // Фото: Социальные сети

Судя по всему, наследница известной династии не чувствует недостатка в мужском внимании // Фото: Instagram

Несколько дней назад стало известно, чтоувела чужого мужа из семьи. 35-летнюю беременную модель сфотографировали папарацци в Майами, когда она наслаждалась отдыхом с бизнесменом, зятем миллиардера. Вика долго скрывала роман с женатым избранником, будучи подругой его супруги Татевик.Сейчас Лопырева всеми силами пытается доказать свою непричастность к разводу Булатова. В своем микроблоге блондинка утверждает, что их чувства возникли уже после расставания Игоря с женой, поэтому звание разлучницы досталось ей незаслуженно. В стороне от громкого скандала не смог остаться, который прежде хорошо относился к модели. Теперь же главный редактор журнала «СтарХит» удалил ее из друзей в Инстаграме, предварительно оставив комментарий под одним из постов.сообщил телеведущий, но его слова, как и многие другие обличающие комментарии от фанатов, позже были удалены хозяйкой аккаунта.— объяснил Андрей «СтарХиту».Телеведущий много лет знаком с, поэтому знает, что еще совсем недавно бизнесвумен считала Лопыреву близкой подругой. Виктория часто присутствовала на семейных праздниках, и даже вела свадьбу младшего сына Самвела Карапетяна. Роскошное торжество, организованное в ресторане «Сафиса» в середине сентября 2017 года, тогда обсуждала вся страна. Лопырева с удовольствием принимала участие в столь значимом событии в качестве ведущей вместе с Андреем Малаховым,В последние несколько месяцев модель начала чуть ли не каждый день появляться в салоне, на открытии которого она была среди почетных гостей. Лопырева всегда дружелюбно общалась с представителями знаменитого клана, и никто не мог даже предположить, что ее связывают отношения с мужем подруги.Сама же звезда утверждает в Инстаграме, что ее общение с Татой никогда не было слишком близким. Более того, Виктория якобы даже не знала о беременности законной супруги своего любовника.— заявила Виктория.— заявила Лопырева, общаясь с подписчиками.Сейчас Татевик Карапетян наслаждается отпуском, который проводит в Арабских Эмиратах вместе с детьми. Бизнесвумен предпочитает не комментировать разразившийся скандал, но, судя по инстаграму, абсолютно довольна жизнью без неверного мужа — сегодня в сторис молодая мама показала огромный букет красных роз, присланный ей одним из поклонников.Друзья наследницы миллиардера не сомневаются в том, что она еще обязательно обретет личное счастье. А вот прочность союза Лопыревой и Булатова у многих уже сейчас вызывает вопросы.