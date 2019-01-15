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Андрей Малахов: "Я представляю, как разбито сердце Николая Баскова!"
Виктория Лопырева и Игорь Булатов // Фото: Legion-media
Несколько дней назад стало известно, что Виктория Лопырева увела чужого мужа из семьи. 35-летнюю беременную модель сфотографировали папарацци в Майами, когда она наслаждалась отдыхом с бизнесменом Игорем Булатовым, зятем миллиардера Самвела Карапетяна. Вика долго скрывала роман с женатым избранником, будучи подругой его супруги Татевик.
Сейчас Лопырева всеми силами пытается доказать свою непричастность к разводу Булатова. В своем микроблоге блондинка утверждает, что их чувства возникли уже после расставания Игоря с женой, поэтому звание разлучницы досталось ей незаслуженно. В стороне от громкого скандала не смог остаться Андрей Малахов, который прежде хорошо относился к модели. Теперь же главный редактор журнала «СтарХит» удалил ее из друзей в Инстаграме, предварительно оставив комментарий под одним из постов. «Виктория, я не знаю, от кого ребенок, но от фото в интернете из Майами у меня шок! Извини, я отписываюсь от твоей страницы», — сообщил телеведущий, но его слова, как и многие другие обличающие комментарии от фанатов, позже были удалены хозяйкой аккаунта.
«Я был очень удивлен, когда увидел фотографии Вики и Игоря из Майами. Я знаю и ее, и его. Она была вхожа в эту семью, всем улыбалась. Не ожидал от нее такого... А больше всего мне жаль Николая Баскова, который так грезил и мечтал отправиться под венец с Викторией на моей программе. А главное, как отреагирует на это Рамзан Кадыров, благословивший Николая и Викторию на свадьбу? Я представляю, как разбито сердце Баскова!» — объяснил Андрей «СтарХиту».
Андрей Малахов был возмущен поведением Лопыревой // Фото: Instagram
Телеведущий много лет знаком с Татевик Карапетян, поэтому знает, что еще совсем недавно бизнесвумен считала Лопыреву близкой подругой. Виктория часто присутствовала на семейных праздниках, и даже вела свадьбу младшего сына Самвела Карапетяна. Роскошное торжество, организованное в ресторане «Сафиса» в середине сентября 2017 года, тогда обсуждала вся страна. Лопырева с удовольствием принимала участие в столь значимом событии в качестве ведущей вместе с Андреем Малаховым, Николаем Басковым и Ксенией Собчак.
В последние несколько месяцев модель начала чуть ли не каждый день появляться в салоне Этери Карапетян, на открытии которого она была среди почетных гостей. Лопырева всегда дружелюбно общалась с представителями знаменитого клана, и никто не мог даже предположить, что ее связывают отношения с мужем подруги.
Сама же звезда утверждает в Инстаграме, что ее общение с Татой никогда не было слишком близким. Более того, Виктория якобы даже не знала о беременности законной супруги своего любовника. «У нас любовь. Или вам такое чувство не знакомо? Я никогда не была ее подругой. Это ложь, запущенная намеренно», — заявила Виктория.
«Не имею права раскрывать чужие секреты, простите. Про беременность Таты правда не знала. Узнала, когда сама была в положении. Для меня это было, как гром среди ясного неба», — заявила Лопырева, общаясь с подписчиками.
Виктория Лопырева и Татевик Карапетян // Фото: Социальные сети
Сейчас Татевик Карапетян наслаждается отпуском, который проводит в Арабских Эмиратах вместе с детьми. Бизнесвумен предпочитает не комментировать разразившийся скандал, но, судя по инстаграму, абсолютно довольна жизнью без неверного мужа — сегодня в сторис молодая мама показала огромный букет красных роз, присланный ей одним из поклонников.
Друзья наследницы миллиардера не сомневаются в том, что она еще обязательно обретет личное счастье. А вот прочность союза Лопыревой и Булатова у многих уже сейчас вызывает вопросы.
Судя по всему, наследница известной династии не чувствует недостатка в мужском внимании // Фото: Instagram
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Андрей Малахов прокомментировал аморальное поведение Виктории Лопыревой.
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