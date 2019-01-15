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Гостеприимная Беларусь: страна увеличила экспорт туристических услуг

16.01.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Беларусь стала более привлекательна для путешественников. Экспорт туристических услуг увеличился почти на 14%, передает телеканал «МИР 24».

По предварительным данным, за прошлый год страну посетило 12 миллионов иностранных граждан. И это жители не только соседних государств. Все больше туристов приезжают из Западной Европы и Северной Америки. Их количество увеличилось благодаря безвизовому режиму.

«Пользуются популярностью туры выходного дня на наши памятники ЮНЕСКО: Мир, Несвиж. В субботу очень много иностранцев, не только белорусов выезжает на БелАЗ. Это промышленный туризм, который очень интересен. Мы планируем его дальше развивать. Это и Минский тракторный завод, и другие направления, которые могут стать фишкой Беларуси», – рассказал заместитель директора Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси Виталий Грицевич. 

Ранее сообщалось, что 90% путевок в белорусские здравницы на январь раскупили россияне.

 



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По предварительным данным, за прошлый год страну посетило 12 миллионов иностранных граждан.
 
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