Гостеприимная Беларусь: страна увеличила экспорт туристических услуг

Беларусь стала более привлекательна для путешественников. Экспорт туристических услуг увеличился почти на 14%, передает телеканал «МИР 24».

По предварительным данным, за прошлый год страну посетило 12 миллионов иностранных граждан. И это жители не только соседних государств. Все больше туристов приезжают из Западной Европы и Северной Америки. Их количество увеличилось благодаря безвизовому режиму.

«Пользуются популярностью туры выходного дня на наши памятники ЮНЕСКО: Мир, Несвиж. В субботу очень много иностранцев, не только белорусов выезжает на БелАЗ. Это промышленный туризм, который очень интересен. Мы планируем его дальше развивать. Это и Минский тракторный завод, и другие направления, которые могут стать фишкой Беларуси», – рассказал заместитель директора Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси Виталий Грицевич.