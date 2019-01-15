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Четыре человека пострадали от взрыва бочки с селитрой на заводе в Ленинградской области
Новости России. Уголовное дело о нарушении безопасности возбудили российские следователи после взрыва на заводе в Ленинградской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По предварительным данным, в одном из помещений предприятия взорвалась бочка с селитрой. Пострадали четыре человека – они получили осколочные раны.
Сотрудники служб безопасности, прибывшие на место инцидента, эвакуировали из здания свыше 70 рабочих. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Фото. Взрыв на заводе в Ленинградской области
Фото. Взрыв на заводе в Ленинградской области
Фото. Взрыв на заводе в Ленинградской области
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Новости России. Уголовное дело о нарушении безопасности возбудили российские следователи после взрыва на заводе в Ленинградской области, сообщили в программе...
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