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За пару месяцев до родов Меган Маркл. Десять фактов о королевских родах
Новости Великобритании. Во время визита Меган Маркл и принца Гарри в Биркенхед стали известны некоторые подробности о беременности девушки.
Герцогиня рассказала, что не знает пол малыша – это будет для родителей сюрпризом. Однако Маркл намекнула на то, что она впервые станет мамой в апреле.
Daily Mail
1. В процессе рождения принца Джорджа, а затем и принцессы Шарлотты в частном крыле Госпиталя Святой Марии принимали участие 23 медицинских работника.
Куча акушерок и других специалистов во главе с консультантом-гинекологом находились в родильном отделении. Все они были наготове на случай непредвиденной ситуации.
2. После того, как в 1982 году родился принц Уильям, принц Уэльский написал, что он «очень рад, что все это время находился у постели Дианы».
«Мне казалось, что я действительно участвовал в процессе рождения», – добавил он.
3. Диана больше не могла терпеть давление со стороны СМИ – и требовала, чтобы врачи скорее определили дату рождения ребенка.
Она хотела, чтобы принц Чарльз смог присутствовать на родах, поэтому «день икс» не должен был совпадать с состязаниями по поло.
4. Когда в 1948 году на свет должен был появиться первенец Чарльз, королеве (тогда еще принцессе Елизавете) дали обезболивающее, чтобы помочь справиться с болью во время родов.
5. Ожидая появления на свет своего первенца, беспокойный герцог Эдинбургский решил поиграть в сквош.
6. Всех своих четверых детей (Чарльза, Анну, Эндрю и Эдварда) королева рожала дома в Букингемском дворце и Кларенс-хаус.
7. Принцесса Елизавета родилась путем кесарева сечения в доме ее бабушки и дедушки в районе Мейфэр в Лондоне.
У ребенка было «тазовое предлежание», и эти роды стали тяжелыми для ее матери – герцогини Йоркской.
8. Ранее существовал обычай, когда министры правительства и другие свидетели присутствовали на королевских родах, чтобы не допустить подмены ребенка.
9. Когда в 1894 году у королевы Виктории родился ее правнук (будущий Эдуард VIII), она настояла на своем и объявила, что во время родов понадобится всего один представитель кабинета министров. С тех пор на родах будет присутствовать только министр внутренних дел.
10. Рождение двоюродной сестры королевы – принцессы Александры – на Рождество в 1936 году стало последним случаем, когда на родах присутствовал министр внутренних дел. Это означает, что эти традиции обошли герцогиню Кембриджскую стороной.
Рождение принца Чарльза стало первым за многие столетия, на котором не присутствовал правительственный министр, который засвидетельствовал появление на свет будущего наследника трона.
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Новости Великобритании. Во время визита Меган Маркл и принца Гарри в Биркенхед стали известны некоторые подробности о беременности девушки. Герцогиня рассказала,...
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