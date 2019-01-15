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Беларусь сохраняет высокий интерес к вступлению в ВТО
Новости Беларуси. Очередной раунд переговоров по вступлению в ВТО Беларусь проведет в феврале в Женеве. Об этом 16 января рассказал журналистам первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В последнее время по поручению Президента переговорный процесс стал более интенсивным, ведь Организация объединяет всех торговых партнеров нашей страны. В настоящее время с двумя десятками стран удалось достичь взаимопонимания. Осталась пятерка наиболее сложных оппонентов.
На заседании рабочей группы в феврале представят доклад, в котором отражены все обязательства Беларуси при вступлении в ВТО. Отметим также, что торговые связи и продвижение экспорта – в числе основных функций белорусских дипломатов.
Андрей Евдоченко, первый заместитель министра иностранных дел Беларуси:
Вместе с тем, конъюнктура мирового рынка меняется, поэтому нашему министерству, конечно, совместно с нашими предприятиями-производителями, экспортерами предстоит очень серьезная работа в 2019 году по сохранению этих позиций.
В настоящее время Беларусь вместе с партнерами по ЕАЭС работает над либерализацией торговых отношений с государствами. В пакете по меньшей мере 12 новых стран. Напомним, соглашения о свободной торговле уже заключены с Китаем и Ираном. Есть определенные успехи в переговорах с Израилем, обсуждаются детали с Египтом и Индией.
Николай Пацкевич, член национальной Ассоциации ветеранов дипломатической службы, Чрезвычайный и Полномочный Посол:
Мы активно работаем на международных площадках, как по политическим, социальным вопросам, так и по экономическим. Выстроена система работы Министерства иностранных дел по продвижению интересов Беларуси на новых рынках.
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Новости Беларуси. Очередной раунд переговоров по вступлению в ВТО Беларусь проведет в феврале в Женеве. Об этом 16 января рассказал журналистам первый заместитель...
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