ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Символ воплощения мудрости, опыта, традиций. Сотрудникам МИД Беларуси вручили нагрудные знаки

16.01.2019 16:38 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Сегодня, 16 января, действующим сотрудникам МИД Беларуси в торжественной обстановке вручили нагрудные знаки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Символ воплощения мудрости, опыта, традиций. Сотрудникам МИД Беларуси вручили нагрудные знаки

Символ воплощения мудрости, опыта, традиций. Сотрудникам МИД Беларуси вручили нагрудные знаки

В конце 2018 года Президент подписал указ, которым учреждены геральдические символы ведомства. Это позволит поднять престиж службы. Отныне у дипломатов появится и свой профессиональный праздник. Добавим, совсем скоро дипломатическая служба Беларуси отметит 100-летие со дня основания.

Символ воплощения мудрости, опыта, традиций. Сотрудникам МИД Беларуси вручили нагрудные знаки

Алеся Бирилло, председатель клуба молодых дипломатов Министерства иностранных дел Беларуси:
Сегодня впервые в истории Республики Беларусь сотрудникам МИД вручают нагрудные знаки отличия органов дипломатической службы. Это не просто украшение или значок. Это, прежде всего, символ физического воплощения мудрости, опыта, традиций, талантов, сплоченности национальной дипломатической службы.

Символ воплощения мудрости, опыта, традиций. Сотрудникам МИД Беларуси вручили нагрудные знаки
Фото. Сотрудникам МИД Беларуси вручили нагрудные знаки
Символ воплощения мудрости, опыта, традиций. Сотрудникам МИД Беларуси вручили нагрудные знаки
Фото. Сотрудникам МИД Беларуси вручили нагрудные знаки
Символ воплощения мудрости, опыта, традиций. Сотрудникам МИД Беларуси вручили нагрудные знаки
Фото. Сотрудникам МИД Беларуси вручили нагрудные знаки
Символ воплощения мудрости, опыта, традиций. Сотрудникам МИД Беларуси вручили нагрудные знаки
Фото. Сотрудникам МИД Беларуси вручили нагрудные знаки
Символ воплощения мудрости, опыта, традиций. Сотрудникам МИД Беларуси вручили нагрудные знаки
Фото. Сотрудникам МИД Беларуси вручили нагрудные знаки
Символ воплощения мудрости, опыта, традиций. Сотрудникам МИД Беларуси вручили нагрудные знаки
Фото. Сотрудникам МИД Беларуси вручили нагрудные знаки

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Сегодня, 16 января, действующим сотрудникам МИД Беларуси в торжественной обстановке вручили нагрудные знаки, сообщили в программе Новости «24...
 
Новости дня
Новости разные
 
4 млн яиц на дороге. На трассе Минск-Гродно перевернулся грузовик
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика