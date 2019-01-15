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Символ воплощения мудрости, опыта, традиций. Сотрудникам МИД Беларуси вручили нагрудные знаки
Новости Беларуси. Сегодня, 16 января, действующим сотрудникам МИД Беларуси в торжественной обстановке вручили нагрудные знаки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В конце 2018 года Президент подписал указ, которым учреждены геральдические символы ведомства. Это позволит поднять престиж службы. Отныне у дипломатов появится и свой профессиональный праздник. Добавим, совсем скоро дипломатическая служба Беларуси отметит 100-летие со дня основания.
Алеся Бирилло, председатель клуба молодых дипломатов Министерства иностранных дел Беларуси:
Фото. Сотрудникам МИД Беларуси вручили нагрудные знаки
Фото. Сотрудникам МИД Беларуси вручили нагрудные знаки
Фото. Сотрудникам МИД Беларуси вручили нагрудные знаки
Фото. Сотрудникам МИД Беларуси вручили нагрудные знаки
Фото. Сотрудникам МИД Беларуси вручили нагрудные знаки
Фото. Сотрудникам МИД Беларуси вручили нагрудные знаки
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Новости Беларуси. Сегодня, 16 января, действующим сотрудникам МИД Беларуси в торжественной обстановке вручили нагрудные знаки, сообщили в программе Новости «24...
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