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Попасть в топ. Как составляют музыкальные хит-парады?

16.01.2019 17:18 — Разное | Аргументы и факты  
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Попасть в топ. Как составляют музыкальные хит-парады?
Чтобы составить достойный хит-парад, недостаточно просто прослушать песни по принципу «нравится – не нравится». © / Фото из открытых источников

В индустрии музыки существует множество видов хит-парадов: чарты синглов, альбомов, хит-парады по жанрам и даже в рамках песен одного исполнителя. Но часто слушатели не понимают, почему их любимая композиция остается на задворках списка лучших, а на первом месте оказываются совсем «не те», по их мнению, исполнители.

О том, по каким критериям составляются хит-парады, как определяют, какие композиции популярны, а также кто был победителем первого советского хит-парада – в материале «АиФ».

СКРИПАЧ НА ВЕРШИНЕ

На заре появления музыкального вещания для составления хит-парадов зачастую брались за основу данные из музыкальных журналов и опросов слушателей. Первый музыкальный хит-парад, по разным данным, был опубликован в 1936 году в американском журнале «Биллборд» (Billboard). Первым победителем стал некто Джо Венути – уже многими позабытый скрипач. Его песня в стиле джаз «Stop, Look And Listen!» оказалась на вершине списка.

С 1940 года хит-парады в журнале стали публиковаться на регулярной основе, а в 1958 году появилась «горячая сотня» – 100 самых популярных композиций недели. Тогда в параметры вычислений входили данные по продажам и репертуару радиостанций. С 1991 года «Биллборд» ввел новую методику для определения чартов, в которой учитывются комбинация актуального радиомониторинга с помощью электронной системы службы Nielsen Broadcast Data Systems (BDS) с дополнением плейлистов от мелких радиостанций, и данные по продажам от ретейлеров от службы Nielsen SoundScan.

С течением времени музыкальные хит-парады распространились практически по всему миру. Веяние моды постепенно докатилось и до советских граждан.

С ЛЕЩЕНКО И «ПЕСНЯРАМИ»

В СССР первые хит-парады стали публиковаться во второй половине 1970-х годов в газете «Московский комсомолец» – в музыкальной рубрике «Звуковая дорожка МК»). В ней размещались материалы о звездах советской эстрады, а также угодных власти исполнителях с Запада. Именно в рамках этой рубрики журналист Юрий Филинов предложил на основании предпочтений слушателей составить первый советский хит-парад. В 1977 году читатели «МК» прислали свои письма журналисту, который и огласил десятку лучших песен.

Лидером первого советского хит-парада стала композиция в исполнении Софии Ротару «Родина моя». Слова «Я, ты, он, она! Вместе – целая страна, вместе – дружная семья! В слове «мы» – сто тысяч «я» полюбились гражданам Союза.

На втором месте оказалась песня «Из вагантов» Игоря Иванова, более известная сейчас как «Песенка студента». Тройку лучших замкнула «Соловьиная роща» в исполнении Льва Лещенко. Интересно, что в десятку первого советского хит-парада попали две песни суперпопулярной на тот момент белорусской группы «Песняры» – «Белоруссия» и «За полчаса до весны».

Затем хит-парады появились в ленинградской газете «Смена» и во многих других молодежных и музыкальных изданиях. В отличие от западных аналогов, в СССР они составлялись на основе опросов слушателей и писем читателей того или иного периодического издания.

Большинство музыкальных критиков все же сходятся во мнении, что советский хит-парад носил субъективный характер. Якобы он отражал предпочтения не всей аудитории, а лишь тех слушателей, которые приняли участие в опросе. Считалось, что для получения более достоверной картины необходимо было учитывать количество проданных альбомов. Однако, в отличие от музыкального рынка на Западе, в СССР такие подсчеты не велись.

БЕЗ НАКРУТКИ

Попасть в топ. Как составляют музыкальные хит-парады? Ворваться в чарты. Как белорусские музыканты могут стать всемирно известными?
Сейчас, чтобы составить достойный хит-парад, недостаточно просто прослушать песни по принципу «нравится – не нравится». Чтобы оценить рейтинг той или иной композиции или альбома, используются специальные компьютерные программы и статистика.

В целом в музыкальной индустрии хит-парады учитывают множество критериев: помимо данных по продажам, в некоторых случаях берут в расчет сведения по проигрышу на радиостанциях и по количеству скачиваний композиций через Интернет, а также количеству голосов слушателей. К примеру, в 2000-х годах популярным было голосование посредством отправки SMS-сообщений за ту или иную песню. Теперь почти все радиостанции и телеканалы присутствуют в Интернете, голосовать можно на сайтах и в социальных сетях.

К слову, с развитием соцсетей появились и так называемые народные независимые чарты. Так, в начале 2018 года в социальной сети «ВКонтакте» появился хит-парад белорусской музыки #BYTOP10. «Хит-парад был запущен для популяризации белорусского шоу-бизнеса, поддержки местных талантов и уже состоявшихся исполнителей. Голосование в нем честное и открытое, голоса проверяются, любые «накрутки» исключены», – заверил «АиФ» инициатор проекта Николай ЛЕФФЕРТС.

Попасть в топ. Как составляют музыкальные хит-парады? Кто такой Тима Белорусских?

По его словам, еженедельно в голосовании принимают участие около 1 тыс. белорусских любителей музыки. Каждую неделю эксперты определяют три новинки, которые претендуют на попадание в топ. В число жюри входят руководитель фан-клуба OGAE Беларусь (некоммерческого фан-клуба конкурса «Евровидение») Павел Морозов, известный продюсер Александр Слуцкий и глава сообщества о белорусском шоу-бизнесе, певец Заал Ярадангулиев.

Николай Леффертс обращает внимание, что новые песни эксперты в основном находят в официальных группах или на страницах исполнителей в социальных сетях. За историю хит-парада в число наиболее популярных исполнителей чаще всего входили группа Litesound, певица LEXY (Александра Ткач), вокальный проект Nonsens.

 
 
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