Ловушка Лаврова. Россия хочет лишить Беларусь своей валюты



Сергей Лавров. Фото: Reuters

Так на чем же настаивает Москва?

«Имеются в виду предусмотренные в этом договоре действия по формированию единой денежной единицы, единой денежно-кредитной политики, налоговой политики. Эти вещи напрямую связаны с экономическими и финансовыми отношениями в рамках союзного государства».

Даже должность президента может остаться. Но что это будет за суверенитет?

Примет ли Лукашенко предложение Кремля?