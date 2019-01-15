Биологи доказали, что кофе оздоравливает сердце

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Ежедневная доза кофеина, содержащегося в четырех чашках кофе, защитит клетки сердечной мышцы от повреждений.

К такому выводу пришли немецкие биологи после экспериментов на мышах. Описывающая их исследование статья появилась на страницах PLoS Biology.

Употребление кофеина связывают с понижением рисков развития множества заболеваний — диабета второго типа, болезней сердца и инсульта, однако ученые не до конца выяснили, как именно действует это вещество. Биологи из Университета имени Генриха Гейне и Исследовательского института экологической медицины имени Лейбница (Германия) решили исправить это. В предыдущих исследованиях они выяснили, что кофеин из четырех и более чашек кофе повышает функциональную способность эндотелиальных клеток, выстилающих внутреннюю поверхность кровеносных сосудов. Кроме того, оказалось, что в этом эффекте были «замешаны» митохондрии.

В новом исследовании ученые вновь сосредоточились на митохондриях: в частности, они выяснили, что в митохондриях основных типах клеток сердечной мышцы широко представлен белок p27. Оказалось, что он способствует миграции эндотелиальных клеток, защищает клетки сердца от клеточной смерти и способствует миграции клеток соединительной ткани — фибробластов, играющих важную роль в заживлении ран, таким образом способствуя восстановлению сердца после инфаркта миокарда. Кофеин, как оказалось, помогает p27 двигаться в митохондриях и, тем самым, запускает эту цепочку благоприятных для сердца событий.

В ходе экспериментов ученые поили водой с кофеином мышей с ожирением, в преддиабетном состоянии и пожилых животных. Помня о результатах своих прежних исследований, биологи выдерживали концентрацию вещества на уровне 30-50 мкмоль/л — именно столько кофеина попадает в сыворотку крови человека после того, как он выпьет четыре-пять чашек кофе. После десятидневного курса кофеиновой воды состояние 22-месячных — то есть достаточно пожилых — мышей улучшилось.

По мнению биологов, кофе или кофеин могут стать важным элементом диеты пожилых людей. Они считают, что p27 положительно действует не только на клетки сердца, но и улучшает здоровье в целом.

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