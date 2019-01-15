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Прямые линии в Вороновском районе
16.01.2019 — Разное | Вороновская газета
17 января с 10.00 до 12.00 начальник Вороновского РОВД подполковник милиции Руслан Григорьевич ХОМКО по телефону 2-50-18 проведет прямую линию с жителями Вороновского района.
19 января с 9.00 до 12.00 заместитель председателя Вороновского райисполкома, курирующий вопросы развития социальной сферы, здравоохранения, культуры, образования, Андрей Андреевич КАРПОВИЧ по телефону 2-12-73 проведет прямую линию с жителями Вороновского района.
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17 января с 10.00 до 12.00 начальник Вороновского РОВД подполковник милиции Руслан Григорьевич ХОМКО по телефону 2-50-18 проведет прямую линию с жителями Вороновского...
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