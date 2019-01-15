Ползком по льду через канал добираются в Давид-Городок жители Хорска

Жители деревни Хорск в Столинском районе просят построить для них пешеходный мост через канал. А им отвечают: «Нет денег…».



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Василий Андрейчук ползком по льду перебирается через канал

Проблема эта не новая, она появилась три десятка лет назад, когда между Давид-Городком и Хорском насыпали дамбу и прокопали обводной канал.

Город таким образом защитили от возможных мощных паводков, когда река Горынь выходит из берегов и подтапливает жилые дома. А вот пригородную деревню и её жителей в зимнее время, наоборот, обрекли на изоляцию. Весной канал перегораживают плавучим мостом и до осени проблемы пешеходного сообщения с Давид-Городком нет. А вот на зиму, дабы льдом не повредило металл, мост убирают. И до весны… «Хоть ты плачь!», - говорят местные.



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Плавучий мост стоит у берега невостребованный

От Хорска до автовокзала в Давид-Городке по прямой не более полутора километра. Но добираться нужно в обход. А это целых шесть километров. Работы в Хорске нет, большинство населения трудится в Давид-Городке, в том числе, в местной больнице. Окольным путём до нее 12 километров. Туда и обратно – 24.

Машины есть далеко не в каждой семье. Пешком ходить далеко, а на велосипеде в зимнее время года запрещено передвигаться, работники ГАИ протоколы составляют, рублём наказывают.

Напомним, организация "За родной город" инициировала общественную кампанию осенью этого года за строительство моста. Под коллективным обращением подписалось более 500 местных жителей. Ещё порядка 100 человек поддержали требования в электронной петиции.

После обращения в Столинский райисполком из Давид-Городка в Хорск пустили рейсовый автобус. В будние дни он совершает три оборота. Проблема разрешилась, но лишь частично. А в выходные население продолжает быть отрезанным от города.

13 января корреспондент МП наблюдал следующую картину: через канал на четвереньках перебирался мужчина. Перекрестился… и пополз. Мужчина, реально подвергал свою жизнь опасности. После нескольких морозных дней на Столинщине установилась тёплая погода, лёд у берега подтаял и покрылся слоем воды. А какой он, припорошенный снегом, дальше, неизвестно… На четвереньках давление на него уменьшается и шансов перебраться на другой берег, не провалившись по лёд, больше…

Знакомимся. Мужчину зовут Василий Андрейчук.



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Василию Андрейчуку 67 лет

– Завтра рано утром мне нужно ехать в Брест, – рассказывает пожилой человек. – А как добраться до автовокзала? Вот он, рядом, а добираться нужно в обход. Я уже не такой молодой, чтобы шесть километров в тёмное время суток в одиночку протопать. Вот, вышел изучить обстановку на канале. Выдержит меня завтра лед… или утону? На коленках прополз по льду на другой берег, узнал расписание автобусов, сейчас на карачках домой этим же путём возвращаюсь.



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Поклонный крест у деревни Хорск

Когда копали канал, вспоминает Василий Андрейчук, жителям Хорска обещали построить подвесной мост. Но слово не сдержали. Поначалу военные поставили понтонную переправу, люди сами её сводили-разводили в зависимости от погоды. А потом понтоны заменили плавучим мостом. И проблема обострилась. Государство ухудшило людям условия жизни, а исправлять свою вину не желает.



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Жители деревни Хорск возмущены отсутствием зимней переправы через канал

Василий Андрейчук был в тот день не единственным, кто пересёк канал по подтаявшему льду. В беседе с журналистом жители Хорска рассказали о том, как они всю зиму страдают из-за отсутствия переправы. Куда бы ни обращались, им отвечают, что нет средств… выходит, жизнь человеческая ничего не стоит.



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Домой придется идти с мокрыми ногами…