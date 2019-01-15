Появились подробности гибели девятиклассницы в Барановичах

Ужасная трагедия произошла вчера в городе Барановичи. Из окна многоэтажки в Южном микрорайоне выпала школьница. Девушка училась в лицее № 1 города Барановичи.



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– Она была первой в своем классе по успеваемости, – рассказывает директор лицея Алексей Бычковский, – готовилась к олимпиадам по трем учебным предметам. В наше учреждение она перешла в сентябре 2018 года из гимназии № 5, училась в 9 классе с экономическим профилем. Уже за несколько месяцев показала прекрасные знания и в гуманитарных дисциплинах. Приобрела здесь новых друзей, хорошо со всеми общалась и была очень светлой и доброжелательной.

– Это невосполнимая утрата, несказанное горе и для учителей, и для учеников, но в первую очередь для родителей. Огромная трагедия, которая, к глубокому сожалению, имела место быть, привела в шок и ужас весь лицей, – прокомментировал директор. – Как? Почему? Еще долго все будут приходить в себя после случившегося… Мы скорбим вместе с родителями погибшей и выражаем им свои глубочайшие соболезнования в связи с невосполнимой утратой.

По сведениям, которые удалось узнать «Нк», девочка жила с родителями в микрорайоне Боровки. У нее есть старший брат, который учится в вузе. В день трагедии девочка оставила предсмертную записку.

По информации БЕЛТА, по факту гибели школьницы возбуждено уголовное дело.

Тело девочки с признаками падения с высоты было обнаружено 15 января около одного из жилых домов. "С целью проведения необходимых следственных процессуальных действий, а также подробного выяснения обстоятельств случившегося возбуждено уголовное дело. Проводится расследование", - сказала Юлия Гончарова. Она добавила, что уголовное дело возбуждено по указанию председателя Следственного комитета проводить таким образом расследования по всем подобным случаям, связанным с гибелью детей и подростков.

«В обстоятельствах гибели школьницы Следственный комитет разбирается в рамках уголовного дела”, – сказала Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета. Похороны девушки, по предварительной информации, будут завтра, 17 января.