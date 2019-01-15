Дарья Андреева и Юлия Гапанович представят Минщину на конкурсе научных биолого-экологических работ/проектов

Поделитесь с друзьями











В Минске на базе Минского государственного областного лицея прошла очная защита работ областного (отборочного) этапа республиканского конкурса научных биолого-экологических работ/проектов учащихся учреждений общего среднего образования и дополнительного образования детей и молодежи, в котором приняли участие представительницы Несвижского района Дарья Андреева, учащаяся СШ № 3 г.Несвижа (учитель Л.И.) Шитько, и Юлия Гапанович из Грицкевичского УПК д/с-СШ (учитель А.С. Радоман).

Наши землячки показали высокие результаты, награждены дипломами первой и второй степеней и будут представлять команду Минской области на заключительном этапе республиканского конкурса.





Юлия Гапанович и Дарья Андреева

Начальник сектора дошкольного, общего среднего и специального образования управления по образованию, спорту и туризму Несвижского райисполкома Тамара БЛИЗНЮК.