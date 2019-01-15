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Дарья Андреева и Юлия Гапанович представят Минщину на конкурсе научных биолого-экологических работ/проектов

16.01.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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В Минске на базе Минского государственного областного лицея прошла очная защита работ областного (отборочного) этапа республиканского конкурса научных биолого-экологических работ/проектов учащихся учреждений общего среднего образования и дополнительного образования детей и молодежи, в котором приняли участие представительницы Несвижского района Дарья Андреева, учащаяся СШ № 3 г.Несвижа (учитель Л.И.) Шитько, и Юлия Гапанович из Грицкевичского УПК д/с-СШ (учитель А.С. Радоман).

Наши землячки показали высокие результаты,  награждены дипломами первой и второй степеней и будут представлять команду Минской области на заключительном этапе республиканского конкурса.

Дарья Андреева и Юлия Гапанович представят Минщину на конкурсе научных биолого-экологических работ/проектов

 Юлия Гапанович и Дарья Андреева

Начальник сектора дошкольного, общего среднего и специального образования управления по образованию, спорту и туризму Несвижского райисполкома Тамара БЛИЗНЮК.


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Теги: Минск
 
 
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В Минске на базе Минского государственного областного лицея прошла очная защита работ областного (отборочного) этапа республиканского конкурса научных...
 
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