Наказанное федерацией брестское «Динамо» опубликовало обращение, где изложило причины конфликта с АБФФ

Футбольный клуб «Динамо-Брест», которому из-за «дела Савицкого» АБФФ запретила регистрировать новых футболистов, выступил на своем сайте со специальным обращением. В нем брестчане попытались «довести до общественности причины возникшей конфликтной ситуации и информацию о мерах ее разрешения».



Павел Савицкий. Фото: dynamo-brest.by

— Футбольный клуб «Динамо-Брест» уважает принципы национального спортивного движения, а также нормы международного спортивного права и национального законодательства. Считаем необходимым довести до общественности причины возникшей конфликтной ситуации и информацию о мерах ее разрешения.

Футбольный клуб «Динамо-Брест», основываясь на нормах международного спортивного права, регламентах ФИФА и УЕФА, заключил контракт с футболистом Павлом Савицким, который подписал с ФК «Неман» свой первый профессиональный контракт и на момент заключения контракта с нашим клубом имел статус свободного агента.

Указанные обстоятельства в соответствии с международными спортивными нормами и регламентами ФИФА предоставляют обеим сторонам (как игроку, так и новому клубу) свободу заключения договора.

Очевидно, что с момента приобретения статуса спортсмена-профессионала в отличие от спортсмена-любителя профессионалу выплачивается денежное вознаграждение в виде заработной платы. Затраты на подготовку и обучение возможны лишь в отношении спортсмена до момента получения им статуса профессионала.

Однако в нарушение международных общепризнанных принципов и норм от футбольного клуба «Динамо-Брест» требуют компенсировать то якобы понесенные затраты на обучение спортсмена за последние пять лет в трехкратном размере, то иные схемы компенсации.

Мы надеялись на то, что предусмотренные АБФФ процедуры разрешения споров будут основаны исключительно на праве. Однако и комитетом по трансферам АБФФ, и футбольным арбитражем АБФФ правовые нормы и доводы нашего клуба были полностью проигнорированы.

При таких обстоятельствах, руководствуясь конституционным принципом возможности защиты интересов в судебном порядке с использованием международных правовых институтов, футбольный клуб «Динамо-Брест» проинформировал АБФФ о мерах по защите своих интересов всеми доступными правовыми способами.

Хотим заверить футбольную общественность, что стремление футбольного клуба «Динамо-Брест» защитить свои интересы связаны не только с финансовыми вопросами, но и с необходимостью формирования в национальной футбольной семье современных, основанных на мировом праве и мировом опыте процедур разрешения споров.

Футбольный клуб «Динамо-Брест» считает необходимым направлять денежные средства не на сомнительные в правовом отношении интересы, а на развитие спортивной футбольной инфраструктуры и социально значимых программ.

В рамках досудебного урегулирования конфликта футбольным клубом «Динамо-Брест» в адрес председателя Ассоциации «Белорусская федерация футбола» Сергея Николаевича Румаса направлено аргументированное обращение.

Убеждены, что разумная и взвешенная позиция всех сторон продемонстрирует единство членов национального футбольного сообщества, — говорится в обращении.



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Павел Савицкий с 15 голами стал лучшим снайпером минувшего чемпионата Беларуси.

Его переход в брестское «Динамо» из гродненского «Немана» в минувшее межсезонье ознаменовался скандалом из-за того, что клуб с берегов Буга наотрез отказался платить за трансфер бывшей команде форварда, даже несмотря на вердикт футбольного арбитража АБФФ. «Динамо» пыталось отстаивать свою правду в международных инстанциях.

Однако, по информации «Прессбола» , Спортивный арбитражный суд в Лозанне отказался принимать апелляцию «Динамо» к рассмотрению.

Босс брестского «Динамо» даже грозился снять команду с чемпионата Беларуси. Федерация футбола довольно подробно объяснила , чем мотивировала свое решение.

За переход Савицкого «Неман» просил выплатить компенсацию 600 тысяч долларов, после переговоров стороны сошлись на 211 тысячах. Эту сумму брестчане потом отказались выплачивать, сославшись на нарушение конфиденциальности переговоров.

После этого футбольный арбитраж Белорусской федерации футбола постановил, что брестское «Динамо» должно будет выплатить гродненскому «Неману» 265 тысяч долларов за переход нападающего Павла Савицкого.

В случае отказа Бреста выплатить компенсацию «Неману» пункт 6.23 Устава АБФФ предусматривает следующие возможные санкции против брестского «Динамо»:

— предупреждение; — штраф до 10 000 базовых величин; — лишение полученных наград (денежных премий); — запрет на осуществление трансферов; — проведение «домашнего» футбольного матча без зрителей; — проведение футбольного матча на нейтральном стадионе; — запрет на проведение футбольного матча на домашнем стадионе; — отмена результата футбольного матча (в том числе с присуждением «технического поражения»); — исключение из числа участников соревнований; — лишение определенного количества турнирных очков; — отзыв лицензии клуба на участие в проводимых Ассоциацией соревнованиях; — понижение клуба в лиговом ранге.

В начале января брестское «Динамо» на официальном сайте клуба в виде баннеров разместило свое видение ситуации по «делу Савицкого».



Фото: dynamo-brest.by