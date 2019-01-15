Могилевский активист пожаловался на дорожные ямы в 13 сантиметров. Начальник ГАИ: все соответствует требованиям

— Более того, людей часто штрафовали за объезд этих ям. Я написал обращение в ГАИ, чтобы там помогли исправить ситуацию, так как они уполномочены наказывать балансодержателей дорог, — рассказал Хамратов.





Начальник управления ГАИ УВД Могилевского облисполкома Михаил Невмержицкий в ответ написал активисту, что состояние проезжей части в указанном месте соответствует требованиям нормативно-технических актов. По его словам, это подтвердила проверка на месте в декабре 2018 года.





Невмержицкий предложил Хамратову обратиться в дорожно-мостовое предприятие, если он обнаружил дефекты асфальтового полотна.









Активиста такой ответ не устроил и он решил лично измерить глубину ям, которые «соответствуют требованиям актов»:





— Выдалось время и я посмотрел, все ли так, как пишет начальник ГАИ. Оказалось, он врет. Там ямы глубиной в 10-13 сантиметров и шириной в полметра, — возмутился Хамратов. Свои измерения он зафиксировал на фото.





Ответ начальника ГАИ активист обжаловал в УВД Могилевского облисполкома.