ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Могилевский активист пожаловался на дорожные ямы в 13 сантиметров. Начальник ГАИ: все соответствует требованиям

16.01.2019 18:30 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
В ноябре 2018 года активист Александр Хамратов пожаловался в областное управление ГАИ на крупные дорожные ямы на выезде с переулка Мечникова на улицу Крупскую (это недалеко от дворца гимнастики). По его словам, асфальт находится в плачевном состоянии уже больше года. Особенно много проблем ямы доставляют в теплое время года.
1 из 5
— Более того, людей часто штрафовали за объезд этих ям. Я написал обращение в ГАИ, чтобы там помогли исправить ситуацию, так как они уполномочены наказывать балансодержателей дорог, — рассказал Хамратов.

Начальник управления ГАИ УВД Могилевского облисполкома Михаил Невмержицкий в ответ написал активисту, что состояние проезжей части в указанном месте соответствует требованиям нормативно-технических актов. По его словам, это подтвердила проверка на месте в декабре 2018 года.

Невмержицкий предложил Хамратову обратиться в дорожно-мостовое предприятие, если он обнаружил дефекты асфальтового полотна.


Активиста такой ответ не устроил и он решил лично измерить глубину ям, которые «соответствуют требованиям актов»:

— Выдалось время и я посмотрел, все ли так, как пишет начальник ГАИ. Оказалось, он врет. Там ямы глубиной в 10-13 сантиметров и шириной в полметра, — возмутился Хамратов. Свои измерения он зафиксировал на фото.

Ответ начальника ГАИ активист обжаловал в УВД Могилевского облисполкома.

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ноябре 2018 года активист Александр Хамратов пожаловался в областное управление ГАИ на крупные дорожные ямы на выезде с переулка Мечникова на улицу Крупскую (это...
 
Новости дня
Новости разные
 
Стали известны подробности гибели школьницы в Барановичах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика