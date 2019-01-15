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"Омск Карбон" требуют привлечь к ответственности за вредные выбросы
Под обращением в прокуратуру подписалось несколько десятков могилевчан и жителей агрогородка Вейно.
Координатор кампании «За здоровый Могилев» Андрей Бодилев сообщил, что направил в прокуратуру Могилевской области требование о привлечении к ответственности должностных лиц завода «Омск Карбон», на котором в ноябре 2018 произошел выброс вредных веществ.
В обращении, под которым подписалось тридцать жителей Могилева и Могилевского района, от прокуратуры требуют «принять меры прокурорского реагирования по фактам выброса вредных химических веществ».
В частности, люди хотят привлечь к ответственности должностных лиц, которые виновны в химическом загрязнении. Кроме того, горожане хотят узнать порядок возмещения морального и материального вреда.
Сейчас Бодилев вместе с коллегами собирают подписи под обращениями в Совет министров и парламент Республики Беларусь. В них они требуют окончательной остановки работы «Омск Карбона» и объявления прилегающей к нему территории зоной экологического риска.
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Под обращением в прокуратуру подписалось несколько десятков могилевчан и жителей агрогородка Вейно.
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