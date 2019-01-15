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"Омск Карбон" требуют привлечь к ответственности за вредные выбросы

16.01.2019 17:48 — Разное | Партизан  
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Под обращением в прокуратуру подписалось несколько десятков могилевчан и жителей агрогородка Вейно.



Координатор кампании «За здоровый Могилев» Андрей Бодилев сообщил, что направил в прокуратуру Могилевской области требование о привлечении к ответственности должностных лиц завода «Омск Карбон», на котором в ноябре 2018 произошел выброс вредных веществ.

Жители агрогородка Вейно, рядом с которым находится предприятие, увидели на своих подоконниках слой сажи.Позже сообщалось, что завод в первый же месяц своей работы превысил норматив выброса твердых крупиц в 40 раз: 690,17 мг/м³ при норме в 17,01 мг/м³. 

В данный момент работа завода приостановлена до весны. Несмотря на случившееся, информации о том, что кто-то понес наказание за происшедшее не было.

В обращении, под которым подписалось тридцать жителей Могилева и Могилевского района, от прокуратуры требуют «принять меры прокурорского реагирования по фактам выброса вредных химических веществ».


В частности, люди хотят привлечь к ответственности должностных лиц, которые виновны в химическом загрязнении. Кроме того, горожане хотят узнать порядок возмещения морального и материального вреда.

Сейчас Бодилев вместе с коллегами собирают подписи под обращениями в Совет министров и парламент Республики Беларусь. В них они требуют окончательной остановки работы «Омск Карбона» и объявления прилегающей к нему территории зоной экологического риска.


 
Теги: Могилев
 
 
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Под обращением в прокуратуру подписалось несколько десятков могилевчан и жителей агрогородка Вейно.
 
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