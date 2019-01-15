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Больше света: в Минске усиливают подсветку улиц и зданий

16.01.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Минск становится светлее. Коммунальные службы белорусской столицы устанавливают дополнительные элементы освещения на улицах города, передает телеканал «МИР 24».

Также станет больше мест для селфи. В разных районах столицы установят объемные световые скульптуры, а здания украсят декоративной подсветкой. К слову, за последние десять лет количество прожекторов в Минске увеличилось на 400%, а энергозатраты при этом снизились на 20%.

«Мы с каждым годом наращиваем эти объемы. Мы видим, что центральная часть достаточно хорошо подсвечена. Сейчас мы больше внимания уделяем каркасным отдаленным улицам, чтобы весь Минск был светлый и красивый», – сказала начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома  Марина Малаева.

В Мингорисполкоме подчеркивают, что уровень благоустройства Минска с каждым годом повышается. 

В 2018-м дополнительно появилось более семи тысяч парковочных мест: стоянок, подземных гаражей и паркингов. Также в городе улучшили облик более семисот дворов. 



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Теги: Минск
 
 
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За последние десять лет количество прожекторов в Минске увеличилось на 400 процентов.
 
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Полесская правда
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Двинская правда (Верхнедвинск)
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