Больше света: в Минске усиливают подсветку улиц и зданий

Минск становится светлее. Коммунальные службы белорусской столицы устанавливают дополнительные элементы освещения на улицах города, передает телеканал «МИР 24».

Также станет больше мест для селфи. В разных районах столицы установят объемные световые скульптуры, а здания украсят декоративной подсветкой. К слову, за последние десять лет количество прожекторов в Минске увеличилось на 400%, а энергозатраты при этом снизились на 20%.

«Мы с каждым годом наращиваем эти объемы. Мы видим, что центральная часть достаточно хорошо подсвечена. Сейчас мы больше внимания уделяем каркасным отдаленным улицам, чтобы весь Минск был светлый и красивый», – сказала начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Марина Малаева.



В Мингорисполкоме подчеркивают, что уровень благоустройства Минска с каждым годом повышается.

В 2018-м дополнительно появилось более семи тысяч парковочных мест: стоянок, подземных гаражей и паркингов. Также в городе улучшили облик более семисот дворов.