В НАТО считают действия России одним из главных вызовов для альянса

Начальники генштабов стран-членов альянса считают деятельность России и террористических организаций главными вызовами для НАТО, заявил в среду председатель Военного комитета НАТО, главный маршал авиации Великобритании Стюарт Пич.

"Начальники генштабов согласились, что Россия и международные террористические группы являются двумя главными вызовами", - сказал он журналистам после заседания.

"Дискуссии сосредоточились на (необходимости - ИФ) продолжать следить за деятельностью России в военной сфере, а также на важности поддерживать открытой линию связи между военными России и НАТО", - добавил С.Пич.

Он сообщил, что на встрече в Брюсселе обсуждалось также сотрудничество альянса с Украиной.

По его словам, главы генштабов стран-членов НАТО обеспокоены ситуацией в Черном море.

"(Начальники генштабов - ИФ) выразили обеспокоенность российскими действиями в Черном море, в частности, в районе Азовского моря и Керченского пролива", - отметил председатель Военного комитета НАТО.