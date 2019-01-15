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В НАТО считают действия России одним из главных вызовов для альянса
Начальники генштабов стран-членов альянса считают деятельность России и террористических организаций главными вызовами для НАТО, заявил в среду председатель Военного комитета НАТО, главный маршал авиации Великобритании Стюарт Пич.
"Начальники генштабов согласились, что Россия и международные террористические группы являются двумя главными вызовами", - сказал он журналистам после заседания.
"Дискуссии сосредоточились на (необходимости - ИФ) продолжать следить за деятельностью России в военной сфере, а также на важности поддерживать открытой линию связи между военными России и НАТО", - добавил С.Пич.
Он сообщил, что на встрече в Брюсселе обсуждалось также сотрудничество альянса с Украиной.
По его словам, главы генштабов стран-членов НАТО обеспокоены ситуацией в Черном море.
"(Начальники генштабов - ИФ) выразили обеспокоенность российскими действиями в Черном море, в частности, в районе Азовского моря и Керченского пролива", - отметил председатель Военного комитета НАТО.
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Начальники генштабов стран-членов альянса считают деятельность России и террористических организаций главными вызовами для НАТО, заявил в среду председатель...
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