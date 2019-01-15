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Туристы отказываются от поездок на горнолыжные курорты в Альпы из-за снегопадов
Горнолыжные курорты Австрии ежедневно теряют до 50% туристов из-за лавиноопасной ситуации в Альпах, также есть отказы и аннуляции поездок на курорты в Германии, сообщает газета Wolfsburger Allgemeine Zeitung.
"Индустрия туризма в Австрии не досчиталась гостей. Из-за обильных снегопадов и опасности схода лавин путешественники отказываются посещать горнолыжные курорты. В некоторых местах загрузка отелей в горах упала на 50%, в основном проседают бронирования на короткий срок 2-3 дня", - пишет издание.
По словам председателя совета по туризму в Федеральной экономической палате Австрии Петры Нокер-Шварценбахер, некоторые курорты из-за непогоды вынужденно закрывались. "Так было в федеральных землях Зальцбург (Zauchensee), Тироль и Штирия. Представители турбизнеса надеются, что успеют восполнить доходы, поскольку горнолыжные курорты будут работать до весны", - цитирует газета чиновника.
Она добавила, что в начале зимнего сезона индустрия надеялась побить рекорды по загрузке горнолыжных курортов прошлого года (71 млн ночевок) хотя бы на 2%. "Из-за погодных условий мы вряд ли сможем рассчитывать на это к концу сезона катания".
В Германии дела обстоят не лучше. На одном из горнолыжных курортов Берхтесгаден в Баварии сообщают о частичных аннуляциях поездок. "Люди в курсе, что в горах из-за схода лавин погибают туристы, они обеспокоены, поэтому многие отменяют свои поездки. Речь не идет, конечно, о массовых отказах, тем не менее, это негативно сказывается на курорте в высокий сезон", - цитирует Wolfsburger Allgemeine Zeitung Изабель Штёкл из представительства по туризму общины Берхтесгаден в Баварии.
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Горнолыжные курорты Австрии ежедневно теряют до 50% туристов из-за лавиноопасной ситуации в Альпах, также есть отказы и аннуляции поездок на курорты в Германии,...
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