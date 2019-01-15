ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Туристы отказываются от поездок на горнолыжные курорты в Альпы из-за снегопадов

16.01.2019 18:46 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Горнолыжные курорты Австрии ежедневно теряют до 50% туристов из-за лавиноопасной ситуации в Альпах, также есть отказы и аннуляции поездок на курорты в Германии, сообщает газета Wolfsburger Allgemeine Zeitung.

"Индустрия туризма в Австрии не досчиталась гостей. Из-за обильных снегопадов и опасности схода лавин путешественники отказываются посещать горнолыжные курорты. В некоторых местах загрузка отелей в горах упала на 50%, в основном проседают бронирования на короткий срок 2-3 дня", - пишет издание.

По словам председателя совета по туризму в Федеральной экономической палате Австрии Петры Нокер-Шварценбахер, некоторые курорты из-за непогоды вынужденно закрывались. "Так было в федеральных землях Зальцбург (Zauchensee), Тироль и Штирия. Представители турбизнеса надеются, что успеют восполнить доходы, поскольку горнолыжные курорты будут работать до весны", - цитирует газета чиновника.

Она добавила, что в начале зимнего сезона индустрия надеялась побить рекорды по загрузке горнолыжных курортов прошлого года (71 млн ночевок) хотя бы на 2%. "Из-за погодных условий мы вряд ли сможем рассчитывать на это к концу сезона катания".

Туристы отказываются от поездок на горнолыжные курорты в Альпы из-за снегопадов
На одном из крупных австрийских курортов Lech am Arlberg нашли выход из ситуации для своих гостей. "Сейчас на курорте для катания доступна малая часть трасс, большинство же закрыто из-за лавин. В целях безопасности везде установлены противолавинные датчики, а туристов мы переселили из высокогорных отелей и шале в безопасное, но не менее изысканное место", - рассказал генеральный директор курорта Германн Ферхер.

В Германии дела обстоят не лучше. На одном из горнолыжных курортов Берхтесгаден в Баварии сообщают о частичных аннуляциях поездок. "Люди в курсе, что в горах из-за схода лавин погибают туристы, они обеспокоены, поэтому многие отменяют свои поездки. Речь не идет, конечно, о массовых отказах, тем не менее, это негативно сказывается на курорте в высокий сезон", - цитирует Wolfsburger Allgemeine Zeitung Изабель Штёкл из представительства по туризму общины Берхтесгаден в Баварии.

 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Горнолыжные курорты Австрии ежедневно теряют до 50% туристов из-за лавиноопасной ситуации в Альпах, также есть отказы и аннуляции поездок на курорты в Германии,...
 
Новости дня
Новости разные
 
4 млн яиц на дороге. На трассе Минск-Гродно перевернулся грузовик
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика