Туристы отказываются от поездок на горнолыжные курорты в Альпы из-за снегопадов

Горнолыжные курорты Австрии ежедневно теряют до 50% туристов из-за лавиноопасной ситуации в Альпах, также есть отказы и аннуляции поездок на курорты в Германии, сообщает газета Wolfsburger Allgemeine Zeitung.

"Индустрия туризма в Австрии не досчиталась гостей. Из-за обильных снегопадов и опасности схода лавин путешественники отказываются посещать горнолыжные курорты. В некоторых местах загрузка отелей в горах упала на 50%, в основном проседают бронирования на короткий срок 2-3 дня", - пишет издание.

По словам председателя совета по туризму в Федеральной экономической палате Австрии Петры Нокер-Шварценбахер, некоторые курорты из-за непогоды вынужденно закрывались. "Так было в федеральных землях Зальцбург (Zauchensee), Тироль и Штирия. Представители турбизнеса надеются, что успеют восполнить доходы, поскольку горнолыжные курорты будут работать до весны", - цитирует газета чиновника.

Она добавила, что в начале зимнего сезона индустрия надеялась побить рекорды по загрузке горнолыжных курортов прошлого года (71 млн ночевок) хотя бы на 2%. "Из-за погодных условий мы вряд ли сможем рассчитывать на это к концу сезона катания".



На одном из крупных австрийских курортов Lech am Arlberg нашли выход из ситуации для своих гостей. "Сейчас на курорте для катания доступна малая часть трасс, большинство же закрыто из-за лавин. В целях безопасности везде установлены противолавинные датчики, а туристов мы переселили из высокогорных отелей и шале в безопасное, но не менее изысканное место", - рассказал генеральный директор курорта Германн Ферхер.

В Германии дела обстоят не лучше. На одном из горнолыжных курортов Берхтесгаден в Баварии сообщают о частичных аннуляциях поездок. "Люди в курсе, что в горах из-за схода лавин погибают туристы, они обеспокоены, поэтому многие отменяют свои поездки. Речь не идет, конечно, о массовых отказах, тем не менее, это негативно сказывается на курорте в высокий сезон", - цитирует Wolfsburger Allgemeine Zeitung Изабель Штёкл из представительства по туризму общины Берхтесгаден в Баварии.