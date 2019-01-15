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Специальные свойства пищевых продуктов необходимо будет подтверждать в спецкомиссии - постановление

16.01.2019 18:01 — Разное | Интерфакс  
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Совет министров утвердил положение о порядке подтверждения юридическими лицами и ИП сведений о специальных или заявленных свойствах продовольственного сырья и пищевых продуктов, выносимых на маркировку, сообщили в пресс-службе правительства в среду.

Соответствующее решение закреплено постановлением Совмина от 15 января 2019 года N23.

"Требования подтверждать свойства продуктов питания распространяются на юрлица и ИП, которые занимаются производством и (или) оборотом продовольственного сырья и пищевых продуктов", - говорится в сообщении пресс-службы.

Там уточнили, что под специальными свойствами понимаются специальные питательные свойства, показания, противопоказания к применению отдельными возрастными группами населения, а также при отдельных видах заболеваний.

Для рассмотрения вопросов о подтверждении свойств Минздравом создается специальная комиссия. Принимать необходимые документы от юрлиц и ИП и обеспечивать организационно-техническую поддержку комиссии будет Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Постановление принято на основании закона "О качестве и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов для жизни и здоровья человека".

 
 
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Совет министров утвердил положение о порядке подтверждения юридическими лицами и ИП сведений о специальных или заявленных свойствах продовольственного сырья и...
 
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