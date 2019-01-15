ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Объем сельхозпроизводства в Беларуси в 2018 году снизился на 3,4%

16.01.2019 17:59 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

В Беларуси объем производства сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий в 2018 году составил Br19 млрд в текущих ценах, что в сопоставимых ценах на 3,4% меньше уровня 2017 года, говорится в сообщении Национального статистического комитета (Белстат).

По данным Белстата, в хозяйствах всех категорий в 2018 году произведено скота и птицы (в живом весе) 1 млн 803,4 тыс. тонн, молока – 7 млн 344,9 тыс. тонн

В ведомстве также сообщили, что в общем объеме производства продукции сельского хозяйства сельскохозяйственные организации занимают 81,1%, при этом на их долю приходится 95% республиканского объема производства скота и птицы (в живом весе), молока – 95,8%, зерна – 94,7%, картофеля – 10,2% и овощей – 13,1%.

Наибольший удельный вес в общем объеме производства продукции сельского хозяйства занимает Минская область (24,8%), далее следуют Брестская (18,8%), Гродненская (16,4%), Гомельская (15,5%), Витебская (12,5%) и Могилевская (11,9%) области.

 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси объем производства сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий в 2018 году составил Br19 млрд в текущих ценах, что в сопоставимых ценах на 3,4% меньше уровня...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Современность, связанная с традициями». Историческое фехтование презентуют в Минске во время II Европейских игр
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика