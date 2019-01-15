Объем сельхозпроизводства в Беларуси в 2018 году снизился на 3,4%

В Беларуси объем производства сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий в 2018 году составил Br19 млрд в текущих ценах, что в сопоставимых ценах на 3,4% меньше уровня 2017 года, говорится в сообщении Национального статистического комитета (Белстат).

По данным Белстата, в хозяйствах всех категорий в 2018 году произведено скота и птицы (в живом весе) 1 млн 803,4 тыс. тонн, молока – 7 млн 344,9 тыс. тонн

В ведомстве также сообщили, что в общем объеме производства продукции сельского хозяйства сельскохозяйственные организации занимают 81,1%, при этом на их долю приходится 95% республиканского объема производства скота и птицы (в живом весе), молока – 95,8%, зерна – 94,7%, картофеля – 10,2% и овощей – 13,1%.

Наибольший удельный вес в общем объеме производства продукции сельского хозяйства занимает Минская область (24,8%), далее следуют Брестская (18,8%), Гродненская (16,4%), Гомельская (15,5%), Витебская (12,5%) и Могилевская (11,9%) области.